Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Антидронові рушниці й інші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) допоможуть знешкоджувати дрони ворога.

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"Ми бачимо, що війна переходить на технологічний рівень, все частіше застосовують дрони і ракети різних типів. На це можна впливати саме РЕБом, тому розвиток РЕБу як малого, зокрема антидронових рушниць, так і великого – це вимога часу і вимога цієї війни", – наголосив речник.

Надання такого типу озброєння дуже допоможе українським воїнам на передовій.

Розвивати виробництво в Україні

Розвиток власного виробництва систем радіоелектронної боротьби має стати одним із пріоритетів оборонної галузі держави.

"Противник вже виготовляє таку зброю, використовуючи як "кустарні" методи, так і потужні виробництва. Звісно, треба нищити їх потужності, а своє виробництво треба нарощувати", – додав Юрій Ігнат.

Важливо розвивати виробництво систем РЕБ в Україні: дивіться відео

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