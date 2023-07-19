Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Антидронові рушниці й інші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) допоможуть знешкоджувати дрони ворога.
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"Ми бачимо, що війна переходить на технологічний рівень, все частіше застосовують дрони і ракети різних типів. На це можна впливати саме РЕБом, тому розвиток РЕБу як малого, зокрема антидронових рушниць, так і великого – це вимога часу і вимога цієї війни", – наголосив речник.
Надання такого типу озброєння дуже допоможе українським воїнам на передовій.
Розвивати виробництво в Україні
Розвиток власного виробництва систем радіоелектронної боротьби має стати одним із пріоритетів оборонної галузі держави.
"Противник вже виготовляє таку зброю, використовуючи як "кустарні" методи, так і потужні виробництва. Звісно, треба нищити їх потужності, а своє виробництво треба нарощувати", – додав Юрій Ігнат.
Важливо розвивати виробництво систем РЕБ в Україні: дивіться відео
Надання зброї Україні: останні новини
- Сполучені Штати передали Україні новий пакет допомоги, який, серед іншого, включає касетні боєприпаси. Вони є надзвичайно ефективною зброєю проти ворога: американські касетні боєприпаси мають лише 1% "нерозривів", на відміну від російських, у яких такий показник становить 60%.
- Водночас в уряді США тривають дискусії щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS: наразі Америка зволікає із передачею цього типу зброї.
- Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що рішення про надання ATACMS Україні ухвалюватиме особисто президент США.
- За оцінками експертів, якщо Україна отримає ці ракети, вона зможе знищувати ворожі військові бази на території окупованого Криму.