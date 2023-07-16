Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан запевнив, що перш ніж вірити рапортуванням росіян про буцімто "знищення" далекобійних ракет, необхідно дослідити уламки "збитих" ракет. А також пересвідчитись, що це залишки саме Storm Shadow. Про це він розповів 24 Каналу.

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Обманки видають за Storm Shadow

Наразі з публічних вихвалянь окупантів та свідчень нібито "збиття" Storm Shadow можна зробити висновки, що вони знищили лише ракети-обманки. Їхнє завдання – відтягувати сили ППО противника на себе.

"Проте при цьому залишається спірним питання, чи дійсно вони їх збили, чи це залишки після ураження. Коли були перші пуски ракет і їхня система ППО давала збої, тоді летіли в ціль і бойові ракети, і обманки. І їхні залишки й могли демонструвати окупанти", – пояснив військовий експерт.

ATACMS простіше запустити

Однак коли партнери передадуть нам далекобійні ракети ATACMS у великій кількості, вони значно допоможуть нашим силам.

ATACMS несуть менш потужну бойову частину, ніж Storm Shadow. Але вона є важчою, тому що це – балістична ракета.

США мають тисячі одиниць ATACMS, і якщо ми отримаємо ці ракети, то будемо оперувати не десятками Storm Shadow чи SCALP-EG, а зможемо розраховувати принаймні на сотні ATACMS. І це нам дуже допоможе,

– підкреслив Кузан.

Крім того, здійснити пуски ATACMS – набагато простіше. Адже, для того, щоб запустити дві ракети Storm Shadow, потрібно підняти в небо літак. А для запуску ATACMS потрібна пускова установка HIMARS.

"Це збереже нам час, і за умов, якщо у нас буде більше ворожих цілей, а противник розосереджує свої ресурси, нам потрібно буде зробити більше виїздів HIMARS, знадобиться більше ракет ATACMS і швидше здійснювати пуски. Тоді зможемо ефективно подавити противника і накрити його щільним вогнем", – наголосив військовий експерт.

Зверніть увагу! Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS протягом багатьох місяців розглядається в Білому домі. Це підтвердив президент США Джо Байден. Також він вважає, що Україна має "еквівалент ATACMS". На його думку, зараз українським силам найбільш потрібні артилерійські снаряди, і США "над цим працюють".

Військовий експерт розповів про переваги ракет Storm Shadow, ATACMS та касетних боєприпасів: дивіться відео

Касетні боєприпаси накриють велику площу

Також не слід нехтувати касетними боєприпасами, які Україні передали Сполучені Штати. Крім того, ATACMS створювалась як ракета, яка є носієм саме касетних боєприпасів.

Якщо нам передадуть ще й ракети з касетними боєприпасами, зазначив він, то ми зможемо накривати площу близько 30 квадратних кілометрів, а це є досить суттєва площа для ураження.

Наприклад, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де лінія фронту розтяглась приблизно на 120 кілометрів, на сьогодні є максимально висока концентрація сил ворога – приблизно 120 тисяч особового складу. Це означає, що на кожному кілометрі розташовано приблизно 1000 бійців. І накриття касетними боєприпасами трьох кілометрів призведе до того, що приблизно три тисячі осіб можуть потрапити під потенційну зону ураження. А також техніка та укріплення.

"І для ураження сил ворога нам потрібна велика кількість касетних боєприпасів", – відзначив Сергій Кузан.

Що відомо про надання Україні касетних боєприпасів