Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан запевнив, що перш ніж вірити рапортуванням росіян про буцімто "знищення" далекобійних ракет, необхідно дослідити уламки "збитих" ракет. А також пересвідчитись, що це залишки саме Storm Shadow. Про це він розповів 24 Каналу.
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Обманки видають за Storm Shadow
Наразі з публічних вихвалянь окупантів та свідчень нібито "збиття" Storm Shadow можна зробити висновки, що вони знищили лише ракети-обманки. Їхнє завдання – відтягувати сили ППО противника на себе.
"Проте при цьому залишається спірним питання, чи дійсно вони їх збили, чи це залишки після ураження. Коли були перші пуски ракет і їхня система ППО давала збої, тоді летіли в ціль і бойові ракети, і обманки. І їхні залишки й могли демонструвати окупанти", – пояснив військовий експерт.
ATACMS простіше запустити
Однак коли партнери передадуть нам далекобійні ракети ATACMS у великій кількості, вони значно допоможуть нашим силам.
ATACMS несуть менш потужну бойову частину, ніж Storm Shadow. Але вона є важчою, тому що це – балістична ракета.
США мають тисячі одиниць ATACMS, і якщо ми отримаємо ці ракети, то будемо оперувати не десятками Storm Shadow чи SCALP-EG, а зможемо розраховувати принаймні на сотні ATACMS. І це нам дуже допоможе,
– підкреслив Кузан.
Крім того, здійснити пуски ATACMS – набагато простіше. Адже, для того, щоб запустити дві ракети Storm Shadow, потрібно підняти в небо літак. А для запуску ATACMS потрібна пускова установка HIMARS.
"Це збереже нам час, і за умов, якщо у нас буде більше ворожих цілей, а противник розосереджує свої ресурси, нам потрібно буде зробити більше виїздів HIMARS, знадобиться більше ракет ATACMS і швидше здійснювати пуски. Тоді зможемо ефективно подавити противника і накрити його щільним вогнем", – наголосив військовий експерт.
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Касетні боєприпаси накриють велику площу
Також не слід нехтувати касетними боєприпасами, які Україні передали Сполучені Штати. Крім того, ATACMS створювалась як ракета, яка є носієм саме касетних боєприпасів.
Якщо нам передадуть ще й ракети з касетними боєприпасами, зазначив він, то ми зможемо накривати площу близько 30 квадратних кілометрів, а це є досить суттєва площа для ураження.
Наприклад, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де лінія фронту розтяглась приблизно на 120 кілометрів, на сьогодні є максимально висока концентрація сил ворога – приблизно 120 тисяч особового складу. Це означає, що на кожному кілометрі розташовано приблизно 1000 бійців. І накриття касетними боєприпасами трьох кілометрів призведе до того, що приблизно три тисячі осіб можуть потрапити під потенційну зону ураження. А також техніка та укріплення.
"І для ураження сил ворога нам потрібна велика кількість касетних боєприпасів", – відзначив Сергій Кузан.
Що відомо про надання Україні касетних боєприпасів
- У США 7 липня повідомили, що готові надати Україні касетні боєприпаси. Коментуючи цю подію, Джозеф Байден зауважив, що це було "важке рішення" з його боку. Але він мав його ухвалити через те, що в "українців закінчуються боєприпаси".
- Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Україна, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, має універсальне міжнародно визнане право на самооборону. І "реалізуючи своє невід'ємне право на самооборону", Україна буде дотримуватись всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала.
- Крім того, Резніков назвав 5 ключових принципів, яких буде дотримуватись Україна щодо використання касетних боєприпасів. Докладно про це модна прочитати в матеріалі.
- Водночас військові експерти підкреслюють ефективність касетних боєприпасів. Адже касетний снаряд здатен уразити площу рівноцінну за параметрами футбольному полю.