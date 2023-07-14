Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також важливо дотиснути наших партнерів, щоб отримати від них дозвіл на використання далекобійних ракет для знищення військових об'єктів у Криму.

Дивіться також Росіяни розглядають найгірші варіанти і готові залишити Південь: огляд фронту від Світана

Нам передали незначну кількість далекобійних ракет із дальністю польоту до 100 кілометрів, але не дозволили працювати ними по Криму. Дуже важливо переконати наших союзників надати такий дозвіл: на території окупованого півострова розташовано 150 стаціонарних військових об'єктів ворога,

– наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що Франція готується передати Україні кілька десятків далекобійних ракет SCALP EG, – тобто можна буде тиждень-два масовано знищувати російські логістичні центри та склади боєприпасів.

Україні потрібна далекобійна зброя

Наразі дії ЗСУ багато в чому залежать від постачань зброї для України, а саме – її номенклатури та кількості.

Якби у нас було сотні штук ATACAMS, – жодного складу у росіян на території окупованого Криму не лишилося б. За два тижні ми б їх усі знищили, як свого часу це відпрацювали HIMARS на глибину 50 кілометрів,

– пояснив військовий.

Саме завдяки HIMARS нині на відстані 40 – 50 кілометрів від лінії фронту в окупантів немає жодного командного пункту. Вони розміщуються на глибині від 100 кілометрів.

Маємо отримати дозвіл вражати військові об'єкти у Криму: дивіться відео

Що не так із Кримським мостом

Через Кримський міст загарбники перевозять 30% військової амуніції, тобто кожен третій снаряд проходить цим шляхом. Звісно, його треба знищити, аби ослабити позиції ворога, втім є і цікавіші об'єкти для ЗСУ.

"Є ще один міст, через який іде 70% амуніції та технічного забезпечення росіян – Таганрозький. Він приблизно такий як у Чонгарі, так от нам треба дозвіл на знищення Таганрозького мосту. Щойно з'явиться така можливість – його потрібно знищувати навіть швидше, ніж Кримський", – зазначив Роман Світан.

Ситуація в окупованому Криму