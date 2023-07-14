Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Также важно дожать наших партнеров, чтобы получить разрешение на использование дальнобойных ракет для уничтожения военных объектов в Крыму.

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Нам передали незначительное количество дальнобойных ракет с дальностью полета до 100 километров, но не разрешили работать по Крыму. Очень важно убедить наших союзников предоставить такое разрешение: на территории оккупированного полуострова расположены 150 стационарных военных объектов врага,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что Франция готовится передать Украине несколько десятков дальнобойных ракет SCALP EG. То есть можно будет неделю – две массированно уничтожать российские логистические центры и склады боеприпасов.

Украине нужно дальнобойное оружие

В настоящее время действия ВСУ во многом зависят от поставок оружия для Украины, а именно – ее номенклатуры и количества.

Если бы у нас было сотни штук ATACAMS, – ни одного склада у россиян на территории оккупированного Крыма не осталось бы. Через две недели мы бы их все уничтожили, как в свое время это отработали HIMARS на глубину 50 километров,

– объяснил военный.

Именно благодаря HIMARS сейчас на расстоянии 40 – 50 километров от линии фронта у оккупантов нет ни одного командного пункта. Они располагаются на глубине от 100 км.

Должны получить разрешение поражать военные объекты в Крыму: смотрите видео

Что не так с Крымским мостом

Через Крымский мост захватчики перевозят 30% военной амуниции, то есть каждый третий снаряд проходит по этому пути. Конечно, его нужно уничтожить, чтобы ослабить позиции врага, хотя есть и более интересные объекты для ВСУ.

"Есть еще один мост, через который идет 70% амуниции и технического обеспечения россиян – Таганрогский. Он примерно такой как в Чонгаре, так вот нам нужно разрешение на уничтожение Таганрогского моста. Как только появится такая возможность – его нужно уничтожать даже быстрее, чем Крымский", – отметил Роман Свитан.

Ситуация в оккупированном Крыму