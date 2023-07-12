Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Также он проанализировал на каких отрезках фронта враг пытается закрепиться и продвигаться, а из которых, в самом худшем варианте для себя, намерен уйти.

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Выводы с саммита НАТО

Альянс уже объявил о 3 условиях для Украины по вступлению. Во-первых, новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая позволит переход из советских к натовским стандартам тренировки и доктрин. Во-вторых, создание нового Совета Украина-НАТО, который станет форумом для консультаций и принятия решений. В-третьих, Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и согласились изъять план действий по ПДЧ.

Также отметили, что Альянс объявит о приглашении Украины, когда будут достигнуты условия и союзники согласятся. Отдельные представители отмечали, что членство Украины станет возможным после окончания войны.

По словам Свитана, так Путину дали буквально возможность еще год давить на Украину, чтобы она отказалась от вступления в НАТО. Отмена ПДЧ фактически не имеет значения, поскольку Украина не была приглашена в НАТО.

А что касается помощи, которую союзники пообещали на саммите – этим они по сути защищают не только Украину, но и себя. Ведь сейчас Россия представляет угрозу не только Украине, которая героически защищает всю Европу, но и остальным странам-членам. Однако Украина была готова к этому развитию событий. Саммит лишь четко выделил страны, выступающие за поддержку вступления нашего государства в Альянс и тех, которые оказывают активное сопротивление.

Полная сводка с фронта Романа Свитана: смотреть видео

Реакция Зеленского

Направляясь в Вильнюс, в собственном телеграмм-канале Президент Украины Владимир Зеленский написал достаточно жесткое обращение к Альянсу. Говорилось об абсурдности отсутствия временных рамок приглашения Украины в НАТО. Он раскритиковал также "странную формулировку" об условиях относительно, как минимум, приглашения нашего государства в Альянс.

Заметим, что четких заявлений и сроков на саммите не было указано, только размыты формулировки об условиях для Украины.

Полковник запаса убежден, что США и Германии, которые являются откровенными противниками вступления Украины в НАТО, сейчас выгодно положение дел, которое сохраняется в России. Им важно, чтобы у власти там остался Владимир Путин, а Россия не развалилась. В то же время любые активные действия или вступление Украины в НАТО в конце концов чрезвычайно сильно ударят по путинскому режиму и пошатнут ситуацию внутри страны-агрессоры.

К тому же, пока немецкие финансовые группы не отвяжутся от России, то есть не перережут пуповину финансового донорства, нас также в НАТО не возьмут.

– заметил Свитан.

Бои на фронте

На Бахмутском направлении ВСУ вплотную подошли к Клещиевке. Сергей Череватый заявил, что теперь оккупанты в Бахмуте будут под постоянным артиллерийским огнем, и в конце концов им придется принимать решение об уходе.

Теперь Бахмут для россиян – ад на земле,

– подчеркнул Свитан.

ВСУ также двигаются вглубь фронта на Южном направлении, зафиксированы продвижения в районе Роботиного.

В то же время враг активизировал давление в направлении Лимана. Поскольку ощущается нехватка живой силы, Роман Свитан предположил, что россияне просчитали вариант с тем, что им придется перекидывать войска с Юга. То есть в самом худшем случае они рассчитывают закрепиться в Крыму и на Донбассе, и покинуть Юг.

К тому же оккупанты ноют, что Украина атаковала их временную переправу на Крымском мосту ракетами С-200.

В свое время эта ракета была очень эффективна, весит 7 тонн, разработанная еще во времена Советского Союза. Военный аналитик назвал ее уменьшенной копией ракеты "Байконур". Она обычно шла на расстояние 150 – 180 км. Раньше была своеобразным заменителем установки Patriot.

Однако она не мобильна, стационарна, то есть ее можно запускать только с определенной оборудованной точки. Поэтому ракеты были заменены на С-300. С 2013 года сняты с боевого дежурства, однако хранились на складах.

Свитан предположил, что ее сейчас могли поставить на боевое дежурство, однако с предыдущей дальностью она не смогла бы достать до Крымского моста. Ведь с ближайшей точки до него расстояние 280 километров, но для установки ее должны были подвезти примерно в 300 километрах. Такого расстояния она могла достичь с помощью порохового ускорителя, предположил военный эксперт.