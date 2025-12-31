"Активність зашкалює": чи піде Росія війною на Європу у 2026 році

Литва вже почала готуватись до можливого підриву мостів на кордоні з Росією у разі нападу. Країни Балтії справді можуть першими "зустріти" активні російські провокації в наступному році.

Однак війна, найімовірніше, буде гібридною. Таку думку 24 Каналу озвучив голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Росія вже почала випробовувати сили НАТО в Європі і буде продовжувати це робити.

Чи піде Росія війною на Європу у 2026 році?

Голова організації зазначив, що відчуття російської загрози для Європи посилюється, особливо після відвертої заяви з Кремля про те, що росіяни готові підтримати Китай у разі війни проти Тайваню. Крім того, так звана "атака" на резиденцію Володимира Путіна свідчить про те, що ворог намагається посилити ставки для переговорів з США щодо російсько-української війни.

"Тому передбачають посилення провокацій на європейському театрі бойових дій, особливо в Балтії. Це все складається у небезпечний для демократичного світу сценарій. Буде випробовування для Європи і щодо 5 статті НАТО, і щодо готовності союзників до захисту, і щодо ролі США – чи виступлять вони як союзники", – пояснив він.

Рибачук додав, що тут не мовиться про повномасштабні дії з застосуванням танків та авіації, а радше про гібридні методи війни, які Росія вже відпрацювала – від кібератак до громадських заворушень. Цікаво, що Кремль також намагається повторити сценарій щодо "захисту російськомовного населення".

Один з литовських аналітиків вже говорив, що активність зашкалює – російськомовні громадяни виходять на протести, збираються на мітинги та всіляко демонструють, що "їхні права незахищені",

– підсумував він.

Зауважте! Кирило Буданов повідомив, що після завершення війни в Україні, Росія може напасти на країни Балтії. Він зазначив, що Росія вже формує стратегічний резерв.

Європа готується до російської загрози: коротко