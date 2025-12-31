"Активність зашкалює": чи піде Росія війною на Європу у 2026 році
- Литва почала готуватись до можливих російських провокацій, включаючи підрив мостів на кордоні.
- Росія, ймовірно, застосує гібридні методи війни в Європі, такі як кібератаки та громадські заворушення, особливо в Балтії.
Литва вже почала готуватись до можливого підриву мостів на кордоні з Росією у разі нападу. Країни Балтії справді можуть першими "зустріти" активні російські провокації в наступному році.
Однак війна, найімовірніше, буде гібридною. Таку думку 24 Каналу озвучив голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Росія вже почала випробовувати сили НАТО в Європі і буде продовжувати це робити.
Чи піде Росія війною на Європу у 2026 році?
Голова організації зазначив, що відчуття російської загрози для Європи посилюється, особливо після відвертої заяви з Кремля про те, що росіяни готові підтримати Китай у разі війни проти Тайваню. Крім того, так звана "атака" на резиденцію Володимира Путіна свідчить про те, що ворог намагається посилити ставки для переговорів з США щодо російсько-української війни.
"Тому передбачають посилення провокацій на європейському театрі бойових дій, особливо в Балтії. Це все складається у небезпечний для демократичного світу сценарій. Буде випробовування для Європи і щодо 5 статті НАТО, і щодо готовності союзників до захисту, і щодо ролі США – чи виступлять вони як союзники", – пояснив він.
Рибачук додав, що тут не мовиться про повномасштабні дії з застосуванням танків та авіації, а радше про гібридні методи війни, які Росія вже відпрацювала – від кібератак до громадських заворушень. Цікаво, що Кремль також намагається повторити сценарій щодо "захисту російськомовного населення".
Один з литовських аналітиків вже говорив, що активність зашкалює – російськомовні громадяни виходять на протести, збираються на мітинги та всіляко демонструють, що "їхні права незахищені",
– підсумував він.
Зауважте! Кирило Буданов повідомив, що після завершення війни в Україні, Росія може напасти на країни Балтії. Він зазначив, що Росія вже формує стратегічний резерв.
Європа готується до російської загрози: коротко
- Поки Литва готується підривати мости, Естонія будує бункерів на кордоні з Росією як частину Балтійської оборонної лінії. Оборонна мережа складатиметься з 600 фортифікаційних споруд, які стануть елементом багаторівневої системи захисту східного флангу НАТО.
- Тим часом в Німеччині є конфіденційний документ "Оперативний план для Німеччини". Цікаво, що в ньому гібридні загрози (кібератаки, саботаж та дезінформаційні кампанії) вказані інструментом війни, а не просто фоновим тиском.
- Крім того, саме німецькі землі є оперативною базою і транзитним коридором для військ НАТО. Німеччина взяла на себе центральну роль у логістиці та плануванні підкріплень для НАТО.