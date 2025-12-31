"Активность зашкаливает": пойдет ли Россия войной на Европу в 2026 году

Литва уже начала готовиться к возможному подрыву мостов на границе с Россией в случае нападения. Страны Балтии действительно могут первыми "встретить" активные российские провокации в следующем году.

Однако война, вероятнее всего, будет гибридной. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Россия уже начала испытывать силы НАТО в Европе и будет продолжать это делать.

Пойдет ли Россия войной на Европу в 2026 году?

Глава организации отметил, что ощущение российской угрозы для Европы усиливается, особенно после откровенного заявления из Кремля о том, что россияне готовы поддержать Китай в случае войны против Тайваня. Кроме того, так называемая "атака" на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о том, что враг пытается усилить ставки для переговоров с США по российско-украинской войне.

"Поэтому предусматривают усиление провокаций на европейском театре боевых действий, особенно в Балтии. Это все складывается в опасный для демократического мира сценарий. Будет испытание для Европы и по 5 статье НАТО, и по готовности союзников к защите, и о роли США – выступят ли они как союзники", – пояснил он.

Рыбачук добавил, что здесь не говорится о полномасштабных действиях с применением танков и авиации, а скорее о гибридных методах войны, которые Россия уже отработала – от кибератак до общественных беспорядков. Интересно, что Кремль также пытается повторить сценарий по "защите русскоязычного населения".

Один из литовских аналитиков уже говорил, что активность зашкаливает – русскоязычные граждане выходят на протесты, собираются на митинги и всячески демонстрируют, что "их права незащищены",

– подытожил он.

Заметьте! Кирилл Буданов сообщил, что после завершения войны в Украине, Россия может напасть на страны Балтии. Он отметил, что Россия уже формирует стратегический резерв.

Европа готовится к российской угрозе: кратко