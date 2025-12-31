"Активность зашкаливает": пойдет ли Россия войной на Европу в 2026 году
- Литва начала готовиться к возможным российским провокациям, включая подрыв мостов на границе.
- Россия, вероятно, применит гибридные методы войны в Европе, такие как кибератаки и общественные беспорядки, особенно в Балтии.
Литва уже начала готовиться к возможному подрыву мостов на границе с Россией в случае нападения. Страны Балтии действительно могут первыми "встретить" активные российские провокации в следующем году.
Однако война, вероятнее всего, будет гибридной. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Россия уже начала испытывать силы НАТО в Европе и будет продолжать это делать.
Пойдет ли Россия войной на Европу в 2026 году?
Глава организации отметил, что ощущение российской угрозы для Европы усиливается, особенно после откровенного заявления из Кремля о том, что россияне готовы поддержать Китай в случае войны против Тайваня. Кроме того, так называемая "атака" на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о том, что враг пытается усилить ставки для переговоров с США по российско-украинской войне.
"Поэтому предусматривают усиление провокаций на европейском театре боевых действий, особенно в Балтии. Это все складывается в опасный для демократического мира сценарий. Будет испытание для Европы и по 5 статье НАТО, и по готовности союзников к защите, и о роли США – выступят ли они как союзники", – пояснил он.
Рыбачук добавил, что здесь не говорится о полномасштабных действиях с применением танков и авиации, а скорее о гибридных методах войны, которые Россия уже отработала – от кибератак до общественных беспорядков. Интересно, что Кремль также пытается повторить сценарий по "защите русскоязычного населения".
Один из литовских аналитиков уже говорил, что активность зашкаливает – русскоязычные граждане выходят на протесты, собираются на митинги и всячески демонстрируют, что "их права незащищены",
– подытожил он.
Заметьте! Кирилл Буданов сообщил, что после завершения войны в Украине, Россия может напасть на страны Балтии. Он отметил, что Россия уже формирует стратегический резерв.
Европа готовится к российской угрозе: кратко
- Пока Литва готовится взрывать мосты, Эстония строит бункеры на границе с Россией как часть Балтийской оборонительной линии. Оборонительная сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений, которые станут элементом многоуровневой системы защиты восточного фланга НАТО.
- Между тем в Германии есть конфиденциальный документ "Оперативный план для Германии". Интересно, что в нем гибридные угрозы (кибератаки, саботаж и дезинформационные кампании) указаны инструментом войны, а не просто фоновым давлением.
- Кроме того, именно немецкие земли являются оперативной базой и транзитным коридором для войск НАТО. Германия взяла на себя центральную роль в логистике и планировании подкреплений для НАТО.