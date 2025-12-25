Лом проти військового: громадяни атакували працівників ТЦК на Рівненщині

На Рівненщині групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували громадяни мобілізаційного віку, один з яких використав металевий лом. Внаслідок нападу військовослужбовець отримав тяжкі травми та зараз перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід" Сухопутних військ ЗСУ, пише 24 Канал.

Що відомо про напад на ТЦК на Рівненщині?

Інцидент стався 24 грудня, коли військові Сарненського районного ТЦК та СП проводили оповіщення громадян. Патрульна поліція намагалась зупинити транспортний засіб, пасажири якого проігнорували вимогу показати документи та втікли на територію одного з підприємств.

У конфлікт втрутилась група перехожих, які не розуміли підстав затримання авто. Вони перешкоджали роботі ТЦК та поліції: шарпали за форму, викрикували нецензурні слова та кидали палицями.

Втім найтяжчі наслідки спричинив громадянин Є., який застосував до військового металевий лом. Один військовослужбовець отримав перелом ребра та забої обох легень. Його стан медики оцінюють як важкий – наразі він отримує необхідну допомогу.

Інцидент стався через те, що частина громадян умисно не оновила свої військово-облікові дані та ухилялася від виконання військового обов'язку під час дії воєнного стану. Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею 350 частина 2 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, а слідство встановить усі обставини конфлікту.

У ОК "Захід" наголошують, що цей напад є прямим перешкоджанням діяльності ЗСУ і супроводжувався насильством щодо військових. Втім це не просто порушення закону, а удар по обороноздатності країни. Подібні дії сприяють ворогу, створюють хаос та підривають довірю до держави.

Мобілізаційні заходи можуть викликати у когось страх, напругу, запитання і дискусії, але жодна дискусія не дає права на насильство. Незгода, претензії, конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами,

– додали в командуванні.

Громадян закликають не віддаватись провокаціям, не поширювати неперевірену інформацію та співпрацювати зі слідством, якщо стали свідками подій.

Напад на військових ТЦК: про які нещодавні випадки відомо?