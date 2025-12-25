Лом против военного: граждане атаковали работников ТЦК в Ровенской области
- На Ровенщине граждане мобилизационного возраста атаковали работников ТЦК, в результате чего один военнослужащий получил тяжелые травмы.
- Инцидент произошел из-за уклонения части граждан от выполнения воинского долга, а следствие внесло сведения в ЕРДР и продолжается досудебное расследование.
На Ривненщине группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП атаковали граждане мобилизационного возраста, один из которых использовал металлический лом. В результате нападения военнослужащий получил тяжелые травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад" Сухопутных войск ВСУ, пишет 24 Канал.
Что известно о нападении на ТЦК в Ровенской области?
Инцидент произошел 24 декабря, когда военные Сарненского районного ТЦК и СП проводили оповещение граждан. Патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, пассажиры которого проигнорировали требование показать документы и убежали на территорию одного из предприятий.
В конфликт вмешалась группа прохожих, которые не понимали оснований задержания авто. Они препятствовали работе ТЦК и полиции: дергали за форму, выкрикивали нецензурные слова и бросали палками.
Впрочем тяжелые последствия вызвал гражданин Е., который применил к военному металлический лом. Один военнослужащий получил перелом ребра и ушибы обоих легких. Его состояние медики оценивают как тяжелое – сейчас он получает необходимую помощь.
Инцидент произошел из-за того, что часть граждан умышленно не обновила свои военно-учетные данные и уклонялась от выполнения воинского долга во время действия военного положения. Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 350 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, а следствие установит все обстоятельства конфликта.
В ОК "Запад" отмечают, что это нападение является прямым препятствием деятельности ВСУ и сопровождалось насилием в отношении военных. Впрочем это не просто нарушение закона, а удар по обороноспособности страны. Подобные действия способствуют врагу, создают хаос и подрывают доверие к государству.
Мобилизационные мероприятия могут вызвать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами,
– добавили в командовании.
Граждан призывают не поддаваться провокациям, не распространять непроверенную информацию и сотрудничать со следствием, если стали свидетелями событий.
Нападение на военных ТЦК: о каких недавних случаях известно?
30 октября толпа перевернула машину военных ТЦК в Одесской области. Возмущенные жители разбили служебный бус, выбили лобовое стекло, перевернули автомобиль и избили военных.
В октябре этого года в Хмельницкой области в селе Стриховцы возник конфликт между женщинами и военнослужащими ТЦК. Местные жительницы били авто палками, разбив лобовое стекло. Водитель буса сдал назад, из-за чего несколько женщин, которые держались за открытую дверь, упали. В результате инцидента одна женщина получила перелом руки, а работнику ТЦК разбили нос.
9 декабря во Львовской области произошел "очередной случай дерзкой агрессии". Мужчина мобилизационного возраста напал на группу оповещения и ударил одного из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток".