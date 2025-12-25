Лом против военного: граждане атаковали работников ТЦК в Ровенской области

На Ривненщине группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП атаковали граждане мобилизационного возраста, один из которых использовал металлический лом. В результате нападения военнослужащий получил тяжелые травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад" Сухопутных войск ВСУ, пишет 24 Канал.

Что известно о нападении на ТЦК в Ровенской области?

Инцидент произошел 24 декабря, когда военные Сарненского районного ТЦК и СП проводили оповещение граждан. Патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, пассажиры которого проигнорировали требование показать документы и убежали на территорию одного из предприятий.

В конфликт вмешалась группа прохожих, которые не понимали оснований задержания авто. Они препятствовали работе ТЦК и полиции: дергали за форму, выкрикивали нецензурные слова и бросали палками.

Впрочем тяжелые последствия вызвал гражданин Е., который применил к военному металлический лом. Один военнослужащий получил перелом ребра и ушибы обоих легких. Его состояние медики оценивают как тяжелое – сейчас он получает необходимую помощь.

Инцидент произошел из-за того, что часть граждан умышленно не обновила свои военно-учетные данные и уклонялась от выполнения воинского долга во время действия военного положения. Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 350 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, а следствие установит все обстоятельства конфликта.

В ОК "Запад" отмечают, что это нападение является прямым препятствием деятельности ВСУ и сопровождалось насилием в отношении военных. Впрочем это не просто нарушение закона, а удар по обороноспособности страны. Подобные действия способствуют врагу, создают хаос и подрывают доверие к государству.

Мобилизационные мероприятия могут вызвать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами,

– добавили в командовании.

Граждан призывают не поддаваться провокациям, не распространять непроверенную информацию и сотрудничать со следствием, если стали свидетелями событий.

