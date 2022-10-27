Китай може анексувати Росію, але без війни, – Фейгін назвав найімовірніший сценарій

У Китаї планують "відновити історичну справедливість" через приєднання поки ще російських територій за Уралом. Водночас для такого сценарію потрібні відповідні геополітичні умови.

Якщо Китай розпочне експансію, вона не проходитиме через відкриту збройну агресію. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Геополітичний консенсус

Правозахисник зазначив, що на сьогодні очевидне бажання Пекіна загарбати російські території.

Китай зацікавлений у "сатисфакції", про яку він говорить в історії з 18 століттям, коли в період розширення Російської імперії Сибір та Східний Сибір перейшли під контроль Романових. Але це також процес, який залежатиме від "великого консенсусу",

– пояснив оглядач.

На його думку, Китай не стане прискорювати цей процес і робити так, як Росія – розпочинати війну "з нічого", без приводу, як у ситуації з агресією проти України.

"Для цього потрібен геополітичний консенсус між Вашингтоном та Пекіном. На 20-му з'їзді Сі Цзіньпін заявив, що Китай бачить світ з двома полюсами – Пекіном і Вашингтоном. Варіантів з місцем для Росії немає. У такій конструкції є розділ на зони впливу, як це бачить КНР. І Росія буде в зоні впливу саме Пекіна", – додав опозиціонер.

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Як реалізовуватимуть експансію

За словами юриста, якщо з таким підходом погодиться Вашингтон, то китайська експансія може проходити не через війну.

"США можуть погодитися, тому що Росія сама обрала свою долю. В умовах її ослаблення Китай може замінити Росію інвестиціями, військовою присутністю та адміністративною владою. Тоді зрозуміло, що всі ресурси перейдуть під контроль Китаю", – переконаний аналітик.

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Фейгін підкреслив, що в умовах, коли гроші країн Заходу активно виходять з Росії, замістити такий процес може лише Китай.

Крім Китаю нема кому. Просто немає такої серйозної економічної сили. Також є демографічна ситуація: за Уралом мешкають 20 мільйонів росіян, а китайців за Амуром – 1,5 мільярда. Тобто може статися демографічне заміщення, яке виразно складається на користь Китаю, тому що йому потрібен "життєвий простір",

– вказав правозахисник.

На його думку, з напливом китайського населення, природно проходитиме заміщення функцій влади.

"Це буде не російська, а китайська влада. Це не означає, що вона сидітиме під червоним китайським прапором. Однак цей процес поглинання буде природним. Але для того, щоб це сталося, з цим має погодитись Захід. Там мають погодитися, що ці багаті землі справді будуть підконтрольні Китаю. Я думаю, про таку домовленість уже говорять", – зауважив юрист.

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