Обмежено придатні зможуть отримати направлення на ВЛК у "Резерв+"
Міноборони планує запровадили можливість отримати електронне направлення на ВЛК тим, хто має статус "обмежено придатний". Відбуватиметься це за допомогою застосунку "Резерв+".
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко. Зазначимо, що в Україні вже набув чинності закон, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
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Направлення на ВЛК у "Резерв+"
Катерина Черногоренко розповіла, що зараз у застосунку Резерв+ не можна отримати електронне направлення на медкомісію, однак Міноборони вже працює над цією функцією.
Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини,
– заявила заступниця міністра.
Така технічна можливість дозволить військовозобов'язаним обрати – отримати направлення на проходження ВЛК або під час особистого візиту до ТЦК, або в застосунку Резерв+. У Міноборони очікують, що це допоможе розвантажити військкомати і не створювати черг для того, аби просто отримати направлення.
Обмежено придатні мають знову пройти ВЛК
- З травня в Україні набув чинності закон, ща яким скасовується статус "обмежено придатного". Тепер військовозобов'язані можуть бути визнані ВЛК придатними, непридатними, або тимчасово непридатними до військової служби. Чоловіки, які отримали статус "обмежено придатних" до 4 червня 2024 року, мають повторно пройти медогляд протягом 9 місяців.
- Раніше в Міноборони пояснили, що обмежено придатна людина не може самостійно прийти у ТЦК та пройти медкомісію – для цього потрібно мати направлення. Якщо говорити про військовозобов'язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому той стоїть на обліку.
- Варто вказати, що в Україні фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності до військової служби. Тобто члени військово-лікарської комісії не зможуть приймати рішення на власний розсуд. Натомість будуть керуватися тільки чіткими нормами. Як зазначили у Міноборони, такий варіант унеможливить корупційні ризики під час військово-лікарської комісії.