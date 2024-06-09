Ограниченно годные смогут получить направление на ВВК в Резерв+
Минобороны планирует ввести возможность получить электронное направление на ВВК тем, кто имеет статус "ограниченно годный". Происходить это будет с помощью приложения Резерв+.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Отметим, что в Украине уже вступил в силу закон, который предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
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Направление на ВВК в Резерв+
Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас в приложении Резерв+ нельзя получить электронное направление на медкомиссию, однако Минобороны уже работает над этой функцией.
Мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в Резерв+. Это по желанию человека,
– заявила заместитель министра
Такая техническая возможность позволит военнообязанным выбрать – получить направление на прохождение ВВК или во время личного визита в ТЦК, или в приложении Резерв+. В Минобороны ожидают, что это поможет разгрузить военкоматы и не создавать очередей для того, чтобы просто получить направление.
Ограниченно годные должны снова пройти ВВК
- С мая в Украине вступил в силу закон, ща которым отменяется статус "ограниченно годного". Теперь военнообязанные могут быть признаны ВВК годными, непригодными, или временно непригодными к военной службе. Мужчины, которые получили статус "ограниченно годных" до 4 июня 2024 года, должны повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев.
- Ранее в Минобороны объяснили, что ограниченно годный человек не может самостоятельно прийти в ТЦК и пройти медкомиссию – для этого нужно иметь направление. Если говорить о военнообязанного, то тогда его должен направить ТЦК, в котором тот стоит на учете.
- Стоит указать, что в Украине фактически отменена индивидуальная оценка пригодности к военной службе. То есть члены военно-врачебной комиссии не смогут принимать решения по своему усмотрению. Вместо этого будут руководствоваться только четкими нормами. Как отметили в Минобороны, такой вариант сделает невозможным коррупционные риски во время военно-врачебной комиссии.