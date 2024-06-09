Ограниченно годные смогут получить направление на ВВК в Резерв+

Минобороны планирует ввести возможность получить электронное направление на ВВК тем, кто имеет статус "ограниченно годный". Происходить это будет с помощью приложения Резерв+.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Отметим, что в Украине уже вступил в силу закон, который предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

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Направление на ВВК в Резерв+

Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас в приложении Резерв+ нельзя получить электронное направление на медкомиссию, однако Минобороны уже работает над этой функцией.

Мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в Резерв+. Это по желанию человека,

– заявила заместитель министра

Такая техническая возможность позволит военнообязанным выбрать – получить направление на прохождение ВВК или во время личного визита в ТЦК, или в приложении Резерв+. В Минобороны ожидают, что это поможет разгрузить военкоматы и не создавать очередей для того, чтобы просто получить направление.

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