Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко. Зазначимо, що в Україні вже набув чинності закон, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Дивіться також Військовозобов'язаним, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати рахунки

Направлення на ВЛК у Резерв+

Катерина Черногоренко розповіла, що зараз у застосунку Резерв+ не можна отримати електронне направлення на медкомісію, однак Міноборони вже працює над цією функцією.

Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини,

– заявила заступниця міністра

Така технічна можливість дозволить військовозобов'язаним обрати – отримати направлення на проходження ВЛК або під час особистого візиту до ТЦК, або в застосунку Резерв+. У Міноборони очікують, що це допоможе розвантажити військкомати і не створювати черг для того, аби просто отримати направлення.

Обмежено придатні мають знову пройти ВЛК