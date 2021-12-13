Наразі не відповідає нормам ЄС, – МЗС Німеччини про "Північний потік-2"

Міністерка Анналена Бербок заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Саме тому поки що "він не може бути схвалений".

Політикиня пояснила, що процес сертифікації "Північний потік-2" триває. Про це нова очільниця МЗС Німеччини розповіла у ефірі 12 грудня.

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"ПП-2" поки не відповідає нормам Євросоюзу

Нова очільниця міністерства закордонних справ пригадала, що в рамках коаліційних переговорів заявили, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право в галузі енергетики.

Це означає, що на цей час цей газопровід (мовиться про "Північний потік-2" – 24 канал) не може бути схвалений,

– пояснила міністерка.

До речі, Бербок є членом німецької партії "зелених". Бувши на посаді, політикиня вже зустрічалась з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема вони обговорювали агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату, пріоритети президентства Німеччини у G7.

Коротко про позицію Анналени Бербок щодо Кремля та "ПП-2"

Анналени Бербок не перший рік виступає проти Росії. Саме тому, за даними організації AVAAZ, ставала об'єктом неправдивих новин зі сторони Кремля.

Зокрема вона заявляла й про те, що її пріоритетом є захист довкілля та пояснювала свою позицію щодо "ПП-2": "Якщо голос Німеччини у зовнішній політиці зазнає невдачі, зокрема у тому, що стосується напруженості в Україні та Росії, проєкту "Північний потік-2", то Європа буде знищена".

Також представниця партії "зелених" пояснювала, що "ПП-2 суперечить цілям захисту клімату, тому що Німеччині необхідно відмовлятися від традиційних джерел енергії, а також газогін робить країну надто залежною від Росії.

Ба більше, вона переконана, що Україна опиняється у програші, адже втратить надходження від транзиту газу.

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