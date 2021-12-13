На данный момент не соответствует нормам ЕС, – МИД Германии о "Северном потоке-2"
Источник:ZDF
Министр Анналена Бербок заявила, что в настоящее время "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Именно поэтому пока "он не может быть одобрен".
Политик объяснила, что процесс сертификации "Северный поток-2" продолжается. Об этом новая глава МИД Германии рассказала в эфире 12 декабря.
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"СП-2" пока не соответствует нормам Евросоюза
Новая глава министерства иностранных дел напомнила, что в рамках коалиционных переговоров заявили, что к энергетическим проектам следует применять Европейское право в области энергетики.
Это означает, что в настоящее время этот газопровод (говорится о "Северном потоке-2" – 24 канал) не может быть одобрен,
– объяснила министр.
Кстати, Бербок является членом германской партии "зеленых". Будучи на должности, политик уже встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В частности, они обсуждали агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата, приоритеты президентства Германии в G7.Обратите внимание! В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Там объяснили, что его сертифицируют только при условии, что компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством. Детальнее об этом читайте по ссылке.
Коротко о позиции Анналены Бербок касательно Кремля и "СП-2"
- Анналена Бербок не первый год выступает против России. Именно поэтому, по данным организации AVAAZ, становилась объектом ложных новостей со стороны Кремля.
- В частности, она заявляла и о том, что ее приоритетом является защита окружающей среды и объясняла свою позицию относительно "СП-2": "Если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу, в частности, что касается напряженности в Украине и России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена".
- Также представитель партии "зеленых" объясняла, что "СП-2 противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии, а также газопровод делает страну слишком зависимой от России.
- Более того, она убеждена, что Украина оказывается в проигрыше, ведь потеряет поступления от транзита газа.
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