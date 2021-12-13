На данный момент не соответствует нормам ЕС, – МИД Германии о "Северном потоке-2"

Министр Анналена Бербок заявила, что в настоящее время "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Именно поэтому пока "он не может быть одобрен".

Политик объяснила, что процесс сертификации "Северный поток-2" продолжается. Об этом новая глава МИД Германии рассказала в эфире 12 декабря.

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"СП-2" пока не соответствует нормам Евросоюза

Новая глава министерства иностранных дел напомнила, что в рамках коалиционных переговоров заявили, что к энергетическим проектам следует применять Европейское право в области энергетики.

Это означает, что в настоящее время этот газопровод (говорится о "Северном потоке-2" – 24 канал) не может быть одобрен,

– объяснила министр.

Кстати, Бербок является членом германской партии "зеленых". Будучи на должности, политик уже встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В частности, они обсуждали агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата, приоритеты президентства Германии в G7.

Коротко о позиции Анналены Бербок касательно Кремля и "СП-2"

Анналена Бербок не первый год выступает против России. Именно поэтому, по данным организации AVAAZ, становилась объектом ложных новостей со стороны Кремля.

В частности, она заявляла и о том, что ее приоритетом является защита окружающей среды и объясняла свою позицию относительно "СП-2": "Если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу, в частности, что касается напряженности в Украине и России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена".

Также представитель партии "зеленых" объясняла, что "СП-2 противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии, а также газопровод делает страну слишком зависимой от России.

Более того, она убеждена, что Украина оказывается в проигрыше, ведь потеряет поступления от транзита газа.

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