Хотінь на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, – угруповання Курськ

Селище Хотінь на Сумщині продовжує перебувати під контролем Збройних сил України. Російські війська постійно роблять спроби просунутися та сформувати так звану "буферну зону".

Бійці закликали місцевих жителів не зважати на брехливі наративи ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на угруповання військ Курськ (УВ Курськ).

Яка насправді ситуація на Сумщині?

За інформацією українських захисників, активні бойові дії наразі точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.

Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ Курськ дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне,

– наголошують в УВ Курськ.

Військові підкреслили, що Хотінь був, залишається і буде під контролем Сил оборони України.

"Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному!", – підкреслили в УВ Курськ.

Також бійці звернулися до місцевих мешканців із закликом не довіряти повідомленням Росії, зберігати спокій та віру в українських військових.

У Сумах критична ситуація з теплом через відключення світла