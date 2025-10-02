Укр Рус
2 жовтня, 18:37
Зеленський прокоментував плани Росії щодо наступу у 2025 році

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні на 2025 рік, але досягла мало через помилки та опір українських військових.
  • Україна розраховує на 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб підвищити тиск та змусити агресора змінити політику.

На 2025 рік Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні. Однак досягти ворогу вдалося мало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Які успіхи у Росії у 2025-му?

Володимир Зеленський зауважив, що під час нинішньої зустрічі з лідерами ЄС у Копенгагені було багато розмов про ситуацію на полі бою, як наші військові зупиняють російські штурми.

Росія багато планувала багато чого на цей рік, але досягла далеко не багато. Завдяки військовим і тим, хто нам допомагає, 
– вказав він.

За словами президента, Росія робить багато помилок. Саме тому потрібно підвищити тиск, аби змусити агресора закінчити війну, змінити свою політику. 

Україна розраховує на потужний 19-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський вважає, що нові обмеження мають зосередитися на танкерному флоті. Також важливо, аби європейські країни продовжували обмежувати закупівлю російських енергоресурсів.

"Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Чим менше зв'язків буде з Росією, тим безпечнішим буде наше життя. А життя потрібно захищати", – вказав український гарант.

Як Україна протидіятиме Росії?

  • Володимир Зеленський зауважив, що до сьогодні Україна била по Росії лише власною далекобійною зброєю. Однак президент анонсував, що після зустрічі з Трампом "може з'явитися ще дещо".

  • ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп нібито дозволив передавати Україні розвіддані для ракетних ударів вглиб Росії, а також розглядає можливість передачі ракет Tomahawk. Проте остаточного рішення ще немає.

  • Член Республіканської партії Борис Пінкус зазначив в ефірі 24 Каналу, що постачання ракет Tomahawk є лише питанням часу. На його думку, це може змінити баланс сил у війні. Ще за часів Байдена військові почали готувати установки для відправки в Україну.

  • WSJ пише, що США можуть надати не тільки Tomahawk, але й Barracuda та інші американські ракети наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів

  • Доктор філософських наук та політичний експерт Андрій Городницький зауважив, що Україна загалом могла завдавати далекобійні удари по Росії, однак лише власною зброєю. Зараз же це може змінитися.