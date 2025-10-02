Зеленський прокоментував плани Росії щодо наступу у 2025 році
- Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні на 2025 рік, але досягла мало через помилки та опір українських військових.
- Україна розраховує на 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб підвищити тиск та змусити агресора змінити політику.
На 2025 рік Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні. Однак досягти ворогу вдалося мало.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Дивіться також Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з Метте Фредеріксен: головні заяви
Які успіхи у Росії у 2025-му?
Володимир Зеленський зауважив, що під час нинішньої зустрічі з лідерами ЄС у Копенгагені було багато розмов про ситуацію на полі бою, як наші військові зупиняють російські штурми.
Росія багато планувала багато чого на цей рік, але досягла далеко не багато. Завдяки військовим і тим, хто нам допомагає,
– вказав він.
За словами президента, Росія робить багато помилок. Саме тому потрібно підвищити тиск, аби змусити агресора закінчити війну, змінити свою політику.
Україна розраховує на потужний 19-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський вважає, що нові обмеження мають зосередитися на танкерному флоті. Також важливо, аби європейські країни продовжували обмежувати закупівлю російських енергоресурсів.
"Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Чим менше зв'язків буде з Росією, тим безпечнішим буде наше життя. А життя потрібно захищати", – вказав український гарант.
Як Україна протидіятиме Росії?
Володимир Зеленський зауважив, що до сьогодні Україна била по Росії лише власною далекобійною зброєю. Однак президент анонсував, що після зустрічі з Трампом "може з'явитися ще дещо".
ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп нібито дозволив передавати Україні розвіддані для ракетних ударів вглиб Росії, а також розглядає можливість передачі ракет Tomahawk. Проте остаточного рішення ще немає.
Член Республіканської партії Борис Пінкус зазначив в ефірі 24 Каналу, що постачання ракет Tomahawk є лише питанням часу. На його думку, це може змінити баланс сил у війні. Ще за часів Байдена військові почали готувати установки для відправки в Україну.
WSJ пише, що США можуть надати не тільки Tomahawk, але й Barracuda та інші американські ракети наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів
Доктор філософських наук та політичний експерт Андрій Городницький зауважив, що Україна загалом могла завдавати далекобійні удари по Росії, однак лише власною зброєю. Зараз же це може змінитися.