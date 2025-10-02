Зеленский прокомментировал планы России по наступлению в 2025 году
На 2025 год Россия имела амбициозные планы по войне в Украине. Однако достичь врагу удалось мало.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Какие успехи у России в 2025-м?
Владимир Зеленский отметил, что во время нынешней встречи с лидерами ЕС в Копенгагене было много разговоров о ситуации на поле боя, как наши военные останавливают российские штурмы.
Россия много планировала много чего на этот год, но достигла далеко не много. Благодаря военным и тем, кто нам помогает,
– указал он.
По словам президента, Россия делает много ошибок. Именно поэтому нужно повысить давление, чтобы заставить агрессора закончить войну, изменить свою политику.
Украина рассчитывает на мощный 19-й пакет санкций против России. Зеленский считает, что новые ограничения должны сосредоточиться на танкерном флоте. Также важно, чтобы европейские страны продолжали ограничивать закупку российских энергоресурсов.
"Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией, тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь нужно защищать", – указал украинский гарант.
Как Украина будет противодействовать России?
Владимир Зеленский отметил, что до сих пор Украина била по России только собственным дальнобойным оружием. Однако президент анонсировал, что после встречи с Трампом "может появиться еще кое-что".
СМИ сообщают, что Дональд Трамп якобы разрешил передавать Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России, а также рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk. Однако окончательного решения еще нет.
Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил в эфире 24 Канала, что поставки ракет Tomahawk является лишь вопросом времени. По его мнению, это может изменить баланс сил в войне. Еще во времена Байдена военные начали готовить установки для отправки в Украину.
WSJ пишет, что США могут предоставить не только Tomahawk, но и Barracuda и другие американские ракеты наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров
Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий заметил, что Украина в целом могла наносить дальнобойные удары по России, однако только собственным оружием. Сейчас же это может измениться.