Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони у серпні не дозволили російським військам реалізувати їхні плани. Окупантам довелося відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

Окрім цього, українським військовим вдалося звільнити низку населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?

За словами Сирського, у серпні загарбники розраховували досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточити українські війська у районі Покровсько – Мирноградської агломерації. Окупанти також планували масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що на Добропільському напрямку, де росіяни створили наступальне угруповання, вони захопили 13,5 кілометрів квадратних, але втратили 25,5 кілометрів квадратних. Тоді як на Покровському напрямку – захопили 5 кілометрів квадратних, а українські війська відновили контроль над 26 кілометрами квадратними.

Окрім цього, Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кілометри квадратних.

Загалом протягом серпня українським захисникам вдалося відновити контроль над 58 кілометрами території та звільнити низку населених пунктів. Варто зауважити, що лише за серпень втрати окупантів у живій силі становили близько 28 790 людей. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.

