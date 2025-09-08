Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны в августе не позволили российским войскам реализовать их планы. Оккупантам пришлось отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Кроме этого, украинским военным удалось освободить ряд населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

Что сказал Сырский о ситуации на фронте?

По словам Сырского, в августе захватчики рассчитывали достичь стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружить украинские войска в районе Покровско – Мирноградской агломерации. Оккупанты также планировали масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Фактически, месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что на Добропольском направлении, где россияне создали наступательную группировку, они захватили 13,5 километров квадратных, но потеряли 25,5 километров квадратных. Тогда как на Покровском направлении – захватили 5 километров квадратных, а украинские войска восстановили контроль над 26 километрами квадратными.

Кроме этого, Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском отбили 4 километра квадратных.

Всего в течение августа украинским защитникам удалось восстановить контроль над 58 километрами территории и освободить ряд населенных пунктов. Стоит заметить, что только за август потери оккупантов в живой силе составили около 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков.

