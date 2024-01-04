Збагачуються не мільярдери: чому статки російських олігархів зростають

Агентство Bloomberg опублікувало рейтинг найбагатших людей світу. Виявилось, що за минулий рік російські мільярдери стали багатшими на 50 мільярдів доларів.

Хоч фактично статки російських мільярдерів збільшуються, але на практиці все не зовсім так. Колишній радянський розвідник Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, чому насправді "багатшають" російські олігархи.

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Путін "ділиться" грошима з бюджету

Те, що російські мільярдери продовжують багатіти – не зовсім проблема вже введених санкцій. Радше це пов'язано із браком обмежень щодо росіян. Річ у тім, що санкції є доволі вибірковими та не поширюються на весь клас мільярдерів.

Однак і це ще не все.

У списку (Bloomberg – 24 Канал) є й ті, хто вже перебуває під санкціями. Це не заважає їм заробляти гроші. Але вони заробляють всередині Росії. Адже у Росії прийняли закон, що якщо якийсь мільярдер потрапляє під санкції Заходу, йому компенсують втрати з державного бюджету,

– пояснив Сергій Жирнов.

Тобто фактично Владімір Путін своїм соратникам-мільярдерам виплачує компенсації з кишень платників податків. Інша справа, що ці кошти можуть використати хіба на території Росії або частково в країнах, які близькі до Росії.

Витратити подаровані Путіним гроші у Європі та інших цивілізованих державах світу буде неможливо.

"У цьому сенсі санкції працюють. Зауважу, що мільярдери в Росії – це не друзі Путіна, це кріпосні для Путіна. Людям, які думають, що в них є власні виробництва та гроші, Путін показав, що може в будь-який момент відібрати усе, і ще й посадити їх у в'язницю", – зазначив ексрозвідник.

Приклад Михайла Ходорковського

Подібна історія трапилась з російським бізнесменом Михайлом Ходорковським – колишнім головою російської компанії "ЮКОС". У 2003 році його заарештували за "шахрайство у великих розмірах" та "ухиленні від сплати податків".

У в'язниці бізнесмен просидів 10 років – до 2013 року, коли Путін підписав указ про його "помилування". Водночас це не був "жест доброї волі" від диктатора. Радше навпаки – рішення було прийнято під тиском зовнішніх обставин.

Судові процеси над Ходорковським та його колегою Платоном Лебедєвим викликали у світі хвилю протестів та були позначені як політично замовлені та юридично безґрунтовні. До слова, організація Amnesty International визнала Ходорковського "в'язнем сумління" – тобто людиною, яку переслідують і часто ув'язнюють за мирне висловлювання своїх політичних поглядів.

Збагачується лише Путін

Тобто коли з'являється інформація про збагачення російських олігархів, це не зовсім так. Фактично збагачується сам Владімір Путін.

"Глечик" наповнився всередині самої Росії. Це путінський "общак", який ділиться на кілька десятків мільярдерів. Жоден російський мільярдер не думає про те, що це його власні гроші,

– наголосив Жирнов.

До слова, Євгеній Пригожин надокучав Путіну і в цьому сенсі. Мільярди, які через його групу компаній "Конкорд", пустили на утримання ПВК "Вагнера" Пригожин вважав своїми. Тож диктатор, прагнувши вказати своєму "кухарю" на його місце – визнав, що фінансували незаконне військове утворення саме з російського бюджету.

"Тому якщо ці мільярдери уявляють себе багатими людьми, кимось на кшталт Ілона Маска, Путін їм у будь-який момент нагадає, що вони – ніщо", – підсумував Жирнов.

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