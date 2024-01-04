Обогащаются не миллиардеры: почему состояние российских олигархов растет

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых людей в мире. Оказалось, что за прошлый год российские миллиардеры стали богаче на 50 миллиардов долларов.

Хотя фактически состояние российских миллиардеров увеличивается, но на практике все не совсем так. Бывший советский разведчик Сергей Жирнов объяснил 24 Каналу, почему на самом деле "обогащаются" российские олигархи.

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Путин "делится" деньгами из бюджета

То, что российские миллиардеры продолжают богатеть – не совсем проблема уже введенных санкций. Скорее это связано с нехваткой ограничений по отношению к россиянам. Дело в том, что санкции достаточно выборочные и не распространяются на весь класс миллиардеров.

Однако и еще не все.

В списке (Bloomberg – 24 Канал) есть и те, кто уже под санкциями. Это не мешает им зарабатывать деньги. Но они зарабатывают внутри России. Ведь в России приняли закон, что если какой-нибудь миллиардер попадает под санкции Запада, ему компенсируют потери из государственного бюджета,

– объяснил Сергей Жирнов.

То есть фактически Владимир Путин своим соратникам-миллиардерам выплачивает компенсации из карманов налогоплательщиков. Другое дело, что эти средства могут использовать разве что на территории России или частично в странах, близких к России.

Потратить подаренные Путиным деньги в Европе и других цивилизованных государствах будет невозможно.

"В этом смысле санкции работают. Замечу, что миллиардеры в России – это не друзья Путина, это крепостные для Путина. Людям, думающим, что у них есть собственные производства и деньги, Путин показал, что может в любой момент отобрать все , и еще посадить их в тюрьму", – отметил экс-разведчик.

Пример Михаила Ходорковского

Подобная история случилась с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским – бывшим главой российской компании "ЮКОС". В 2003 году его арестовали за "мошенничество в больших размерах" и "уклонение от уплаты налогов".

В тюрьме бизнесмен просидел 10 лет – до 2013 года, когда Путин подписал указ о его помиловании. В то же время, это не был "жест доброй воли" от диктатора. Скорее, наоборот – решение было принято под давлением внешних обстоятельств.

Судебные процессы над Ходорковским и его коллегой Платоном Лебедевым вызвали волну протестов в мире и были обозначены как политически заказные и юридически безосновательные. К слову, организация Amnesty International признала Ходорковского "узником совести" - то есть человеком, которого преследуют и часто арестуют за мирное высказывание своих политических взглядов.

Обогащается только Путин

То есть, когда появляется информация об обогащении российских олигархов, это не совсем так. Фактически обогащается сам Владимир Путин.

"Крючок" наполнился внутри самой России. Это путинский "общак", который делится на несколько десятков миллиардеров. Ни один российский миллиардер не думает о том, что это его собственные деньги,

– подчеркнул Жирнов.

К слову, Евгений Пригожин надоедал Путину и в этом смысле. Миллиарды, которые из-за его группы компаний "Конкорд", пустили на содержание ППК "Вагнера" Пригожин считал своими. Так что диктатор, стремившись указать своему "повару" на его место, признал, что финансировали незаконное военное образование именно из российского бюджета.

"Поэтому если эти миллиардеры представляют себя богатыми людьми, кем-то вроде Илона Маска, Путин им в любой момент напомнит, что они – ничто", – подытожил Жирнов.

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