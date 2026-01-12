"Лягли" реєстри Мін'юсту щодо боржників, ДРАЦС і не тільки: що стало причиною збою
- Російські атаки на енергооб'єкти спричинили збої у роботі реєстрів Міністерства юстиції України.
- Фахівці працюють над відновленням та стабілізацією електропостачання для відновлення їх роботи.
Російські атаки на енергооб'єкти призвели до тимчасових збоїв у роботі реєстрів Міністерства юстиції України. Наразі тривають роботи з відновлення та стабілізації електропостачання.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис Національних інформаційних систем.
Чому реєстри призупинили свою роботу?
Ввечері п'ятниці, 12 січня, Національні інформаційні системи повідомили про збій роботи у Єдиних та Державних реєстрах, які адмініструє Міністерство юстиції України.
Сталось це через перебої з електропостачанням внаслідок російських атак.
У зв'язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України,
– мовиться у заяві.
Зазначається, що фахівці уже розпочали роботи з відновлення та стабілізації електропостачання. Коли доступ до сервісів буде повністю відновлено, повідомлять додатково.
Росіяни б'ють по українській енергетиці: що відомо?
12 січня росіяни атакували важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Це спричинило знеструмлення в низці населених пунктів регіону.
11 січня у ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро відбулися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються. Аварійні відключення того ж дня діяли й в Коростенському районі Житомирської області.
В ніч на 9 січня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі України, зокрема районних котельнях. Після обстрілу в Києві фіксували перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об'єктів генерації.