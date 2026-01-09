Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Куди цілилися росіяни?
Для атаки російські війська застосували понад 240 дронів і 36 ракет.
Після обстрілу в Києві фіксують перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Наразі в столиці тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів.
У Києві також вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.
Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю,
– написала Юлія Свириденко.
Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі / Фото: ДСНС, Нацполіція
За словами прем'єр-міністра, через атаки знеструмлений і Славутич – енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині.
Ворог також вдарив "Орешником"
8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури на Львівщині. Згодом із повідомлень моніторів стало відомо, що російська армія могла запустити "Орешник".
Міноборони Росії підтвердило удар по Україні в ніч на 9 січня, зокрема "Орешником". Окупанти назвали це відповіддю на "атаку Києва на резиденцію Путіна".
Після удару в селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання було тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях населеного пункту.