Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Куди цілилися росіяни?

Для атаки російські війська застосували понад 240 дронів і 36 ракет.

Після обстрілу в Києві фіксують перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Наразі в столиці тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів.

У Києві також вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.

Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю,

– написала Юлія Свириденко.

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі / Фото: ДСНС, Нацполіція

За словами прем'єр-міністра, через атаки знеструмлений і Славутич – енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині.

Ворог також вдарив "Орешником"