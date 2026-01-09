Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Куда целились россияне?

Для атаки российские войска применили более 240 дронов и 36 ракет.

После обстрела в Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Сейчас в столице продолжаются работы для запитки более 500 тысяч потребителей.

В Киеве также вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры.

На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные – это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие,

– написала Юлия Свириденко.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие / Фото: ГСЧС, Нацполиция

По словам премьер-министра, из-за атаки обесточен и Славутич – энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине.

Враг также ударил "Орешником"