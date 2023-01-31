"Не зможуть заборонити бити по Росії": чому Україні не дають далекобійні ракети

Крім важкої техніки та авіації, Україна просить у союзників далекобійні ракети, щоб знищувати ворожі склади та цілі на території Росії. Проте поки наші партнери на це не погоджуються. Чому Захід затягує з постачанням таких ракет – читайте припущення у статті.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що Україна має право бити по тих місцях, звідки Росія запускає ракети чи літаки для атаки.

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За його словами, Захід розуміє, що не бити по території Росії просто не можна. Опозиціонер вважає, що вони поки прораховують наслідки, що будуть робити, коли Україна почне бити по воєнній інфраструктурі Росії.

"Цим пояснюються затримки щодо поставок далекобійних ракет… Я думаю, що поки союзники прораховують наслідки, але ракети точно будуть. Захід просто намагається зрозуміти, як мінімізувати наслідки", – заявив Гудков.

На його думку, Захід не готовий заборонити Україні бити по території Росії, тому поки затримує постачання таких далекобійних ракет.

Це основний мотив наразі. Адже Захід, на мою думку, не буде обмежувати Україну у нанесенні ударів по території Росії. Тим більше, що Україна вже б'є по аеродромах, не торкаючись житлових будинків та російське суспільство,

– запевнив Гудков.

Опозиціонер додав, що Україну ніхто не буде обмежувати у виборі цілей, бо є "закони" війни.

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