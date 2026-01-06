Укр Рус
24 Канал Новини України Небезпечна негода у столиці: киян попередили про складні погодні умови
6 січня, 10:56
3

Небезпечна негода у столиці: киян попередили про складні погодні умови

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Києві з 6 до 10 січня прогнозують небезпечну зимову погоду з мокрим снігом, дощем, туманом та ожеледицею.
  • При значному ускладненні погодних умов можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста, а жителів закликають користуватися громадським транспортом.

У Києві та області синоптики прогнозують небезпечні погодні явища. Якщо умови ще більше ускладняться, то до столиці тимчасово не пускатимуть вантажівки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Що синоптики кажуть про погіршення погоди в Києві? 

Небезпечні метеорологічні на Київщині прогнозують з 6 до 10 січня. У столиці прогнозують зимову погоду, яка супроводжуватиметься мокрим снігом та дощем. Температура повітря теж може змінюватися.

Синоптики також попередили, що місцями в області з'являтиметься туман, ожеледь та ожеледиця на дорозі. 

У разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення, 
– йдеться в повідомленні.

Столична влада рекомендує водіям заздалегідь планувати маршрути з урахуванням всіх обмежень. Киян у період негоди закликають більше користуватися громадським транспортом і за можливості не користуватися власними авто. Якщо на дорогах буде менше машин, то це допоможе пришвидшити роботу комунальних служб і спецтехніки. 

Водії також повинні за таких умов дотримуватися правил паркування, щоб снігоочисна техніка могла проїхати й працювати. У КМДА попередили, що неправильно припарковані авто можуть евакуювати.

Крім того, пішоходів також закликають бути більш уважними під час руху. Для безпеки варто рухатися тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.

