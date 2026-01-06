Небезпечна негода у столиці: киян попередили про складні погодні умови
- У Києві з 6 до 10 січня прогнозують небезпечну зимову погоду з мокрим снігом, дощем, туманом та ожеледицею.
- При значному ускладненні погодних умов можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста, а жителів закликають користуватися громадським транспортом.
У Києві та області синоптики прогнозують небезпечні погодні явища. Якщо умови ще більше ускладняться, то до столиці тимчасово не пускатимуть вантажівки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Що синоптики кажуть про погіршення погоди в Києві?
Небезпечні метеорологічні на Київщині прогнозують з 6 до 10 січня. У столиці прогнозують зимову погоду, яка супроводжуватиметься мокрим снігом та дощем. Температура повітря теж може змінюватися.
Синоптики також попередили, що місцями в області з'являтиметься туман, ожеледь та ожеледиця на дорозі.
У разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення,
– йдеться в повідомленні.
Столична влада рекомендує водіям заздалегідь планувати маршрути з урахуванням всіх обмежень. Киян у період негоди закликають більше користуватися громадським транспортом і за можливості не користуватися власними авто. Якщо на дорогах буде менше машин, то це допоможе пришвидшити роботу комунальних служб і спецтехніки.
Водії також повинні за таких умов дотримуватися правил паркування, щоб снігоочисна техніка могла проїхати й працювати. У КМДА попередили, що неправильно припарковані авто можуть евакуювати.
Крім того, пішоходів також закликають бути більш уважними під час руху. Для безпеки варто рухатися тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.
Яка погода буде в Україні найближчими днями?
Нинішній тиждень в Україні буде ще морозним та сніжним. Синоптики прогнозують нестійку зимову погоду подекуди із рвучким вітром. Температура коливатиметься від -14 °С на Заході та Півночі до +11 °С на Півдні.
У низці регіонів України також очікуються снігопади, що збільшать сніговий покрив.
У січні середньомісячна температура загалом буде нижчою за норму, тоді як кількість опадів має залишатися в межах норми.