Опасная непогода в столице: киевлян предупредили о сложных погодных условиях
- В Киеве с 6 до 10 января прогнозируют опасную зимнюю погоду с мокрым снегом, дождем, туманом и гололедом.
- При значительном осложнении погодных условий могут ограничить въезд грузовиков в город, а жителей призывают пользоваться общественным транспортом.
В Киеве и области синоптики прогнозируют опасные погодные явления. Если условия еще больше усложнятся, то в столицу временно не будут пускать грузовики.
Что синоптики говорят об ухудшении погоды в Киеве?
Опасные метеорологические на Киевщине прогнозируют с 6 по 10 января. В столице прогнозируют зимнюю погоду, которая будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Температура воздуха тоже может меняться.
Синоптики также предупредили, что местами в области будет появляться туман, гололед и гололедица на дороге.
В случае значительного осложнения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест отстоя транспорта на автомобильных дорогах госзначения,
Столичные власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты с учетом всех ограничений. Киевлян в период непогоды призывают больше пользоваться общественным транспортом и по возможности не пользоваться собственными авто. Если на дорогах будет меньше машин, то это поможет ускорить работу коммунальных служб и спецтехники.
Водители также должны при таких условиях соблюдать правила парковки, чтобы снегоочистительная техника могла проехать и работать. В КГГА предупредили, что неправильно припаркованные авто могут эвакуировать.
Кроме того, пешеходов также призывают быть более внимательными во время движения. Для безопасности стоит двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?
Нынешняя неделя в Украине будет еще морозной и снежной. Синоптики прогнозируют неустойчивую зимнюю погоду местами с порывистым ветром. Температура будет колебаться от -14 °С на Западе и Севере до +11 °С на Юге.
В ряде регионов Украины также ожидаются снегопады, которые увеличат снежный покров.
В январе среднемесячная температура в целом будет ниже нормы, тогда как количество осадков должно оставаться в пределах нормы.