Опасная непогода в столице: киевлян предупредили о сложных погодных условиях

В Киеве и области синоптики прогнозируют опасные погодные явления. Если условия еще больше усложнятся, то в столицу временно не будут пускать грузовики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Что синоптики говорят об ухудшении погоды в Киеве?

Опасные метеорологические на Киевщине прогнозируют с 6 по 10 января. В столице прогнозируют зимнюю погоду, которая будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Температура воздуха тоже может меняться.

Синоптики также предупредили, что местами в области будет появляться туман, гололед и гололедица на дороге.

В случае значительного осложнения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест отстоя транспорта на автомобильных дорогах госзначения,

– говорится в сообщении.

Столичные власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты с учетом всех ограничений. Киевлян в период непогоды призывают больше пользоваться общественным транспортом и по возможности не пользоваться собственными авто. Если на дорогах будет меньше машин, то это поможет ускорить работу коммунальных служб и спецтехники.

Водители также должны при таких условиях соблюдать правила парковки, чтобы снегоочистительная техника могла проехать и работать. В КГГА предупредили, что неправильно припаркованные авто могут эвакуировать.

Кроме того, пешеходов также призывают быть более внимательными во время движения. Для безопасности стоит двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?