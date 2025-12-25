В Україні погода різко погіршиться: негода омине лише 1 область
- З 26 грудня в Україні очікується різке погіршення погоди, яке омине лише Закарпаття.
- Попереджається про пориви вітру, хуртовини та ожеледицю, що може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.
Українців попереджають про різке погіршення погоди з 26 грудня. Негода омине лише Закарпаття.
ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Якою буде погода в Україні 26 грудня?
У ДСНС попередили українців про погіршення погоди з 26 грудня. В Україні, окрім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а також хуртовина та ожеледиця на дорогах.
У зв'язку з погіршенням погоди оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Прогноз погоди на 26 грудня
За прогнозами синоптиків, впродовж 26 грудня повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі у північних областях та вдень по всій території України, крім Закарпаття, очікуються на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що буде зумовлювати хуртовини.
Мороз дещо послабшає, тому найближчої ночі температура буде від 4 до 9 градусів нижче нуля.