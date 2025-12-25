В Україні погода різко погіршиться: негода омине лише 1 область

Українців попереджають про різке погіршення погоди з 26 грудня. Негода омине лише Закарпаття.

ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Якою буде погода в Україні 26 грудня?

У ДСНС попередили українців про погіршення погоди з 26 грудня. В Україні, окрім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а також хуртовина та ожеледиця на дорогах.

У зв'язку з погіршенням погоди оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз погоди на 26 грудня