25 грудня, 20:39
В Україні погода різко погіршиться: негода омине лише 1 область

Сергій Попович
Основні тези
  • З 26 грудня в Україні очікується різке погіршення погоди, яке омине лише Закарпаття.
  • Попереджається про пориви вітру, хуртовини та ожеледицю, що може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.

Українців попереджають про різке погіршення погоди з 26 грудня. Негода омине лише Закарпаття.

ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Якою буде погода в Україні 26 грудня?

У ДСНС попередили українців про погіршення погоди з 26 грудня. В Україні, окрім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а також хуртовина та ожеледиця на дорогах.

У зв'язку з погіршенням погоди оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз погоди на 26 грудня

  • За прогнозами синоптиків, впродовж 26 грудня повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7 – 12 метрів за секунду.

  • Вночі у північних областях та вдень по всій території України, крім Закарпаття, очікуються на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що буде зумовлювати хуртовини.

  • Мороз дещо послабшає, тому найближчої ночі температура буде від 4 до 9 градусів нижче нуля.