В Украине погода резко ухудшится: непогода обойдет лишь 1 область

Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды с 26 декабря. Непогода обойдет стороной только Закарпатье.

ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Зима свирепствует: где серьезно ухудшится погода и будет гололедица с метелями

Какой будет погода в Украине 26 декабря?

В ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погоды с 26 декабря. В Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а также метель и гололедица на дорогах.

В связи с ухудшением погоды объявлен І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Прогноз погоды на 26 декабря