Негода спричинила масові обриви ЛЕП на Одещині та ускладнила рух у кількох регіонах України
- Негода в Україні спричинила масові аварії на енергомережах, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, залишивши багатьох без електрики.
- У Києві та Харківській області вживаються заходи для ліквідації наслідків ожеледиці, зокрема обмеження руху транспорту та обробка доріг протиожеледними засобами.
Складні погодні умови в Україні 31 січня призвели до масових аварій на енергомережах та ускладнили ситуацію на дорогах у кількох регіонах. Найбільше від негоди постраждали Одещина, Миколаївщина, Харківщина та Київ, де фіксують відключення електроенергії, перебої в роботі транспорту та обмеження руху.
24 Канал розповідає про те, як різні області України долають наслідки негоди.
Які наслідки негоди в регіонах?
Внаслідок складних погодних умов у ніч на 31 січня в Одеській області зафіксовано масові обриви та пошкодження енергомереж. За даними ДТЕК, без електропостачання залишаються споживачі в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі світло подається переважно на об'єкти критичної інфраструктури.
Наслідки негоди на Одещині: дивіться відео
Через негоду значна кількість абонентів також залишилася без електрики на Миколаївщині. В обленерго повідомили, що в регіоні діють аварійні відключення, а енергетики працюють у посиленому режимі. У Миколаєві можливі затримки в русі електротранспорту через крижаний дощ та ожеледицю.
Наслідки негоди на Миколаївщині / Суспільне Миколаїв
Складна ситуація зберігається і на Харківщині, де дорожні служби всю ніч ліквідовували наслідки негоди. З 6:00 відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03, однак на окремих ділянках Харкова обмеження для фур і великих автобусів залишаються чинними.
У Києві дороги та тротуари обробляють протиожеледними засобами 128 одиниць спецтехніки та понад 400 працівників комунальних служб. Синоптики попереджають, що ожеледиця на дорогах збережеться протягом дня.
Яку погоду в Україні передбачають найближчим часом?
З 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода з нічними температурами до -27 градусів. У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях можливі морози до -30 градусів, що спричинить ускладнення в роботі інфраструктури.
В Україні очікується похолодання в перші дні лютого, після 4 лютого уточнюватимуть дані щодо температур. Протягом місяця температура може перевищувати кліматичну норму на 1,5 градуса, попри початкові морози.