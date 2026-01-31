Непогода вызвала массовые обрывы ЛЭП в Одесской области и осложнила движение в нескольких регионах Украины

Сложные погодные условия в Украине 31 января привели к массовым авариям на энергосетях и осложнили ситуацию на дорогах в нескольких регионах. Больше всего от непогоды пострадали Одесская, Николаевская, Харьковская области и Киев, где фиксируют отключения электроэнергии, перебои в работе транспорта и ограничения движения.

24 Канал рассказывает о том, как различные области Украины преодолевают последствия непогоды.

Какие последствия непогоды в регионах?

В результате сложных погодных условий в ночь на 31 января в Одесской области зафиксированы массовые обрывы и повреждения энергосетей. По данным ДТЭК, без электроснабжения остаются потребители в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе свет подается преимущественно на объекты критической инфраструктуры.

Последствия непогоды в Одесской области: смотрите видео

Из-за непогоды значительное количество абонентов также осталось без электричества на Николаевской области. В облэнерго сообщили, что в регионе действуют аварийные отключения, а энергетики работают в усиленном режиме. В Николаеве возможны задержки в движении электротранспорта из-за ледяного дождя и гололеда.

Последствия непогоды на Николаевщине / Суспільне Миколаїв

Сложная ситуация сохраняется и на Харьковской области, где дорожные службы всю ночь ликвидировали последствия непогоды. С 6:00 восстановлено движение тяжеловесного транспорта на трассах М-29 и М-03, однако на отдельных участках Харькова ограничения для фур и больших автобусов остаются в силе.

У Киеве дороги и тротуары обрабатывают противогололедными средствами 128 единиц спецтехники и более 400 работников коммунальных служб. Синоптики предупреждают, что гололедица на дорогах сохранится в течение дня.

Какую погоду в Украине предсказывают в ближайшее время?