Протягом наступних кількох днів в Україні очікується похолодання, зокрема найбільш відчутним воно буде у західних областях. Але невдовзі радше за все до нас почне надходити волога та тепло.

До кінця тижня у всіх областях пройдуть дощі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Яку погоду прогнозують?

У понеділок, 20 жовтня, у північних, центральних та східних областях буде дощова погода, місцями можливий туман. Також очікується вітер змінних напрямків, він рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься у діапазоні від 2 до 7 градусів тепла, на Заході буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень прогнозують від 5 до 10 градусів тепла. У Криму пригріє до 12 градусів тепла.

У вівторок, 21 жовтня, дощі будуть у північних, центральних та східних регіонах вночі. Вдень опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями попереджають про туман. Вітер буде швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у більшості областей прогнозують від 1 до 6 градусів тепла, на Заході буде від 2 до 3 градусів тепла. Водночас протягом дня в Україні очікується температура від 7 до 12 градусів тепла.

У середу, 22 жовтня, на Заході будуть незначні опади, у північних областях вранці та вдень попереджають про помірні дощі. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер буде швидкістю до 10 метрів за секунду.

Протягом ночі температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, на Лівобережжі подекуди очікується 0 градусів. Вдень по країні буде від 8 до 13 градусів тепла. На півдні та у Криму прогнозують до 17 градусів тепла.

У четвер, 23 жовтня, у більшості областей очікується нестійка та дощова погода, сильні дощі можливі у південних та центральних регіонах. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься у діапазоні від 5 до 10 градусів тепла, у південних областях буде від 8 до 13 градусів вдень. Вдень прогнозують від 9 до 16 градусів тепла, у Криму пригріє до 20 градусів тепла.

У п'ятницю, 24 жовтня, дощі очікуються у східних та західних областях, вдень можливі опади у південних регіонах. Місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься у діапазоні від 6 до 11 градусів тепла. Вдень синоптик прогнозує від 12 до 17 градусів тепла.

Що очікувати на вихідних?

У суботу, 25 жовтня, очікується тепла та нестійка погода, очікуються дощі, місцями опади будуть значними, також можливі грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень прогнозують від 10 до 16 градусів тепла. На півдні Одеської області, згідно з прогнозом, пригріє до 20 градусів тепла.

У неділю, 26 жовтня, у більшості областей також утримуватиметься дощова погода. Вітер буде змінних напрямках, у південних областях можливі пориви зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде від 9 до 14 градусів тепла. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла.

