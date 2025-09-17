Укр Рус
17 вересня, 20:00
3

Синоптики попереджають про дощі і шквали: які області зачепить негода

Дмитро Усик
Основні тези
  • 18 вересня очікуються значні дощі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
  • У південних та центральних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпечності.

В Україну насуваються небезпечні метеорологічні явища. У низці областей очікується негода.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де прогнозують дощі і шквали?

Так,  18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі. Окрім цього, у більшості південних та центральних областей вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

У відповідних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де буде негода 18 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Якою буде погода далі?

  • Синоптик Іван Семиліт розповів, що найближчим часом погода Україні зміниться. На більшій частині території країни дощів значно побільшає через прихід атмосферного фронту.

  • Проте це похолодання не стане остаточним: Семиліт пояснив, що температура може підвищитися, коли стане менше хмар і більше сонячного проміння. Проте не варто розраховувати на сильну спеку.

  • Метеорологиня Віра Балабух каже, цієї осені температура буде вищою за кліматичну норму. Бабине літо цілком можливе, проте сказати, коли воно настане, поки змоги немає.