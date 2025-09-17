Синоптики попереджають про дощі і шквали: які області зачепить негода
- 18 вересня очікуються значні дощі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
- У південних та центральних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпечності.
В Україну насуваються небезпечні метеорологічні явища. У низці областей очікується негода.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо
Де прогнозують дощі і шквали?
Так, 18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі. Окрім цього, у більшості південних та центральних областей вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
У відповідних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Де буде негода 18 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
Якою буде погода далі?
Синоптик Іван Семиліт розповів, що найближчим часом погода Україні зміниться. На більшій частині території країни дощів значно побільшає через прихід атмосферного фронту.
Проте це похолодання не стане остаточним: Семиліт пояснив, що температура може підвищитися, коли стане менше хмар і більше сонячного проміння. Проте не варто розраховувати на сильну спеку.
Метеорологиня Віра Балабух каже, цієї осені температура буде вищою за кліматичну норму. Бабине літо цілком можливе, проте сказати, коли воно настане, поки змоги немає.