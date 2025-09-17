Синоптики предупреждают о дождях и шквалах: какие области затронет непогода
- 18 сентября ожидаются значительные дожди в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
- В южных и центральных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.
В Украину надвигаются опасные метеорологические явления. В ряде областей ожидается непогода.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето
Где прогнозируют дожди и шквалы?
Так, 18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях значительные дожди. Кроме этого, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
В соответствующих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
Где будет непогода 18 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают, что непогода может привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Какой будет погода дальше?
Синоптик Иван Семилит рассказал, что в ближайшее время погода Украине изменится. На большей части территории страны дождей значительно увеличится из-за прихода атмосферного фронта.
Однако это похолодание не станет окончательным: Семилит объяснил, что температура может повыситься, когда станет меньше облаков и больше солнечных лучей. Однако не стоит рассчитывать на сильную жару.
Метеоролог Вера Балабух говорит, этой осенью температура будет выше климатической нормы. Бабье лето вполне возможно, однако сказать, когда оно наступит, пока возможности нет.