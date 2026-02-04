Готувала удар по Бурштинській ТЕС: в Івано-Франківську затримали неповнолітню шпигунку

Росіяни завербували неповолітню жительку Івано-Франківської області для здійснення підривної роботи в регіоні. Дівчина "продавала" окупантам місцерозташування важливих об'єктів. 16 січня її затримали.

Зокрема, на завдання від ворога вона робила знімки Бурштинської ТЕС, трансформаторних підстанцій та аеропорта Івано-Франківська. Про це повідомляють СБУ та "Фіртка".

Як неповнолітня шпигувала для росіян на Франківщині?

Дівчина використовувала телефони та акаунти в Telegram, щоб надсилати фото і відео військових об'єктів російським представникам.

16 січня її спіймали на гарячому під час зйомки готелю, де перебували військові. Під час обшуку у неї вилучили Phone 12 із сім-картками та листуванням із росіянами, а також банківські картки, готівку, фіскальні чеки, павербанк і чорну сумку з написом "23". Суд наклав на ці речі арешт, щоб вони залишалися доказами у справі.

Відомо, що російською агенткою виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму. Їй вже повідомили про підозру у державній зраді. Дівчині загрожує до 10 років за гратами.

