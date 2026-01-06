Могла потрапити бацила цереус: Nestlé в Україні відкликає частину дитячого харчування

Nestlé в Україні відкликає частину імпортних дитячих сумішей брендів NAN і NESTOGEN. Усе – через можливу проблему з якістю одного з інгредієнтів.

На початку грудня Nestlé виявила можливу проблему з безпекою на одній із виробничих ліній, де виготовляли дитячі суміші. Щоб не наражати споживачів на ризик, компанія добровільно відкликала кілька партій продукції в деяких країнах Європи. В Україну ці суміші не завозилися, передає 24 Канал із посиланням на пресреліз.

Чому Nestlé відмовилася від частини сумішей?

Компанія одразу зупинила продаж і заблокувала всю продукцію, яка могла бути пов'язана з цією ситуацією, та посилила перевірки якості.

Також ретельно перевірили весь шлях виробництва – від постачальників інгредієнтів до готового продукту.

Під час розслідування з'ясувалося, що один з інгредієнтів від постачальника міг не відповідати вимогам якості. Через це в окремих сумішах теоретично могла з'явитися речовина цереулід, яку інколи утворюють окремими бактеріями Bacillus cereus. Вони викликають харчове отруєння.

Щоб повністю уникнути будь-якого ризику, Nestlé вирішила прибрати такі продукти з обігу та тимчасово зупинити їх постачання.

Водночас у компанії пояснили, що усі ці дії мають запобіжний характер. Жодних випадків шкоди для здоров'я не зафіксовано.

