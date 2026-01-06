Могла попасть бацилла цереус: Nestlé в Украине отзывает часть детского питания

Nestlé в Украине отзывает часть импортных детских смесей брендов NAN и NESTOGEN. Все –из-за возможной проблемы с качеством одного из ингредиентов.

В начале декабря Nestlé обнаружила возможную проблему с безопасностью на одной из производственных линий, где изготавливали детские смеси. Чтобы не подвергать потребителей риску, компания добровольно отозвала несколько партий продукции в некоторых странах Европы. В Украину эти смеси не завозились, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз.

Смотрите также В ТЦК людей будут кормить за счет государства, – Минобороны

Почему Nestlé отказалась от части смесей?

Компания сразу остановила продажу и заблокировала всю продукцию, которая могла быть связана с этой ситуацией, и усилила проверки качества.

Также тщательно проверили весь путь производства – от поставщиков ингредиентов до готового продукта.

В ходе расследования выяснилось, что один из ингредиентов от поставщика мог не соответствовать требованиям качества. Поэтому в отдельных смесях теоретически могло появиться вещество цереулид, которое иногда образуют отдельными бактериями Bacillus cereus. Они вызывают пищевое отравление.

Чтобы полностью избежать любого риска, Nestlé решила убрать такие продукты из обращения и временно остановить их поставки.

В то же время в компании объяснили, что все эти действия имеют предупредительный характер. Никаких случаев вреда для здоровья не зафиксировано.

Последние новости о компании Nestlé