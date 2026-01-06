На початку грудня Nestlé виявила можливу проблему з безпекою на одній із виробничих ліній, де виготовляли дитячі суміші. Щоб не наражати споживачів на ризик, компанія добровільно відкликала кілька партій продукції в деяких країнах Європи. В Україну ці суміші не завозилися, передає 24 Канал із посиланням на пресреліз.
Чому Nestlé відмовилася від частини сумішей?
Компанія одразу зупинила продаж і заблокувала всю продукцію, яка могла бути пов'язана з цією ситуацією, та посилила перевірки якості.
Також ретельно перевірили весь шлях виробництва – від постачальників інгредієнтів до готового продукту.
Під час розслідування з'ясувалося, що один з інгредієнтів від постачальника міг не відповідати вимогам якості. Через це в окремих сумішах теоретично могла з'явитися речовина цереулід, яку інколи утворюють окремими бактеріями Bacillus cereus. Вони викликають харчове отруєння.
Щоб повністю уникнути будь-якого ризику, Nestlé вирішила прибрати такі продукти з обігу та тимчасово зупинити їх постачання.
Водночас у компанії пояснили, що усі ці дії мають запобіжний характер. Жодних випадків шкоди для здоров'я не зафіксовано.
Останні новини про компанію Nestlé
- У жовтні Nestlé планувало звільнити 16 000 працівників у межах програми оптимізації витрат протягом двох років. Скорочення мали торкнутися 12 000 посад у бізнес-підрозділах та 4 000 у виробництві та ланцюжку постачання, що складає близько 6% штату.
- В Україні викрили мережу виробництва фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих брендів. Серед них – Nestlé.