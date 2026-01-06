В начале декабря Nestlé обнаружила возможную проблему с безопасностью на одной из производственных линий, где изготавливали детские смеси. Чтобы не подвергать потребителей риску, компания добровольно отозвала несколько партий продукции в некоторых странах Европы. В Украину эти смеси не завозились, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз.
Смотрите также В ТЦК людей будут кормить за счет государства, – Минобороны
Почему Nestlé отказалась от части смесей?
Компания сразу остановила продажу и заблокировала всю продукцию, которая могла быть связана с этой ситуацией, и усилила проверки качества.
Также тщательно проверили весь путь производства – от поставщиков ингредиентов до готового продукта.
В ходе расследования выяснилось, что один из ингредиентов от поставщика мог не соответствовать требованиям качества. Поэтому в отдельных смесях теоретически могло появиться вещество цереулид, которое иногда образуют отдельными бактериями Bacillus cereus. Они вызывают пищевое отравление.
Чтобы полностью избежать любого риска, Nestlé решила убрать такие продукты из обращения и временно остановить их поставки.
В то же время в компании объяснили, что все эти действия имеют предупредительный характер. Никаких случаев вреда для здоровья не зафиксировано.
Последние новости о компании Nestlé
- В октябре Nestlé планировало уволить 16 000 работников в рамках программы оптимизации расходов в течение двух лет. Сокращения должны были коснуться 12 000 должностей в бизнес-подразделениях и 4 000 в производстве и цепочке поставок, что составляет около 6% штата.
- В Украине разоблачили сеть производства фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных брендов. Среди них – Nestlé.