Незаконні мігранти: Лукашенко розпочав гібридну війну проти Заходу

Литва збудує стіну вартістю в 40 мільйонів євро на кордоні з Білоруссю до кінця 2022 року. Зроблять це, щоб ізолюватися від режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Про це 7 липня оголосила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Симоніте. Таке рішення пов'язане з рекордною кількістю нелегальних мігрантів з території Білорусі.

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Згідно зі статистикою Міністерства внутрішніх справ Литви, станом на 8 липня, кількість нелегалів досягла 1509 осіб. Для порівняння, у 2020 році була 81 особа, 2019 року – 46, а 2018 року – 104. За статистикою литовських прикордонників, більшість цьогорічних мігрантів є вихідцями з Ірану, Іраку та Сирії.



"Головний меседж має бути такий – кожного, хто потрапить сюди нелегально, відправимо назад. Залишаться лише ті, проти кого дійсно тривають політичні переслідування", – сказала Інґріда Симоніте.

Литва надає притулок

Литва після фальсифікації президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року стала головною державою, яка надала притулок незгодним з політикою Олександра Лукашенка. Саме у Вільнюсі перебуває лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Білорусь вийшла з програми "Східного партнерства" Європейського Союзу. За словами аналітикині Катерини Шматіної, це ще один крок до делегітимації мінського режиму. Через юридичні моменти зростатиме міграція до Литви.

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Білорусь шантажує мігрантами

Ситуація з мігрантами склалася через дії Білорусі, чиї туристичні фірми сприяють видачі віз вихідцям з Близького Сходу. У нелегалів під час обшуку знайшли посадкові талони на рейси "Белавіа" зі Стамбула до Мінська. У той час, після примусової посадки 23 травня в Мінську літака Ryanair та арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича з дівчиною, зупинили авіасполучення з Білоруссю.

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Формальним приводом нелегального перетину литовського кордону деякі мігранти називають виселення з гуртожитків та підвищення плати за навчання. Після санкцій Заходу проти Лукашенка шантаж мігрантами залишається для режиму дієвою опцією відповіді "підступним ворогам, що планують теракти".

Лукашенко продовжує шантажувати країни-сусіди. Україну – через перекриття кордону та перспективу визнати незаконну окупацію Криму, а Литву – засобом мігрантів як спробу помсти за підтримку білоруського,

– пояснила експертка Марія Авдєєва.

Вона наголосила, що все це відбувається на тлі поглиблення впливу Росії, вибудовування спільної лінії оборони – "ми проти Заходу" та посилення співробітництва у військовій сфері.

Лукашенко блефує у заявах про Україну

Українські дипломати запевнюють, що слова та дії Лукашенка більше схожі на блеф загнаного в кут диктатора, позбавленого союзників. Крім, ясна річ, Росії.

"Олександр Лукашенко – це людина, щодо якої треба робити ретельний фактчекінг. Запевняю, що заява про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жодний фактчекінг. Як і заява про те, що кордон закрили. За моєю інформацією, кордон працює", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він додав, що Україна не шукає конфлікту, але жорстко захищатиме свої інтереси, якщо хтось спробує конфлікт цей нав'язати.

Для режиму Лукашенка ситуація погіршується

Тривалий час Лукашенкові вдавалося вміло маневрувати між Євросоюзом, Росією та Китаєм, отримуючи для себе переваги. Проте зараз місця для балансу не залишилось.

Однак міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю заявив, що Мінськ "залишає хвіртку в першу чергу не для себе, а для західних партнерів". Військовий експерт Єгор Лебедюк припускає, що така ситуація може призвести й до кадрових змін. Зокрема, до звільнення Макея.

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Ситуація зі збільшенням мігрантів-нелегалів на території Литви означає, що Мінськ застосовує гібридні методи у боротьбі проти Заходу. Все більше людей прагнуть покинути Білорусь, де самопроголошена влада посилює репресії проти народу.

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