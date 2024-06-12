У Дії запустили новий сервіс: як е-Підприємець допоможе відкрити бізнес "під ключ"

Україна цифровізує послуги та документи, які раніше були виключно паперовими. Спочатку у Дії з'явилися аналоги паперових документів та ковід-сертифікати, можливість відкрити та закрити ФОП. Військовозобов'язані в 2024 році також мають отримати можливість створити електронний військовий квиток у застосунку Резерв+. Тепер цифровізуються й послуги для підприємців.

Мінцифра представила новий сервіс на порталі Дія – е-Підприємець. 24 Канал пояснює, як це дає можливість відкрити власну справу онлайн та скільки це займає часу.

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Відкрити справу за 15 – 40 хвилин

12 червня Мінцифра запустила сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Він об'єднує 10 послуг для бізнесу в одній заяві, які дозволяють відкрити власну справу чи розширити бізнес. Відтепер для цього потрібно всього 15 – 40 хвилин, стверджують у міністерстві.

У Дії вже доступні десятки послуг для підприємців – від найшвидшої автоматичної реєстрації бізнесу до подання декларації. Тепер запускаємо новий революційний сервіс — е-Підприємець. За декілька хвилин можна отримати всі необхідні документи як для відкриття, так і для розвитку наявного бізнесу: оформити ФОП, зареєструвати ТОВ, відкрити рахунок у банку та отримати інші супутні послуги. Ми вже провели успішний бета-тест сервісу, і тепер ним може скористатися кожен чинний чи майбутній підприємець,

– зазначив віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров.

Які послуги надає е-Підприємець

е-Підприємець – це можливість відкрити бізнес "під ключ" без походів до держорганів та годин у чергах, кажуть у Мінцифрі. Можна як запустити новий бізнес з нуля з е-Підприємцем, так і розширити діяльність.

Після авторизації на порталі Дія треба обрати потрібні послуги – одразу всі 10 чи декілька, потрібних вам саме зараз:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту;

державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту;

подання вакансій;

реєстрація чи перехід на спрощену систему оподаткування

реєстрація платником податку на додану вартість;

відкриття банківського рахунку.

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Для яких бізнесів запрацює

В Естонії уже 20 років діджиталізують цифрові послуги, зокрема там є електронні вибори, на яких громадяни можуть проголосувати з будь-якого зручного місця за допомогою комп'ютера та спеціального кардрідера та ID-картки. Також Естонія мала запустити застосунок mRiik на базі Дії, однак скасувала ці плани та передала розробку місцевій компанії. Ще один електронний сервіс – для підприємців-іноземців — працює в Естонії з 2014 року. Це електронне резидентство.Програма дозволяє неестонцям отримувати доступ до місцевих сервісів -реєстрації підприємств чи банківських послуг. Електронний резидент отримує смарткартку, за допомогою якої може підписувати електронні документи.

Система е-Підприємець запропонує користувачу набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори.

Наприклад, ви хочете відкрити ще одну кав’ярню. Для цього в разі оренди чи придбання готового приміщення достатньо буде отримати послугу з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки,

– пояснили у міністерстві.

Можна також отримати послуги подання інформації про вакансії для пошуку баристи та відкриття банківського рахунку, якщо користувач планує вести окрему точку на окремому рахунку.

"Раніше для цього потрібно було ходити в декілька держустанов, зокрема в Держпродспоживслужбу та ДСНС, щоб отримати кожну з послуг. І весь процес займав від кількох днів до місяця. Зараз потрібно всього кілька хвилин і смартфон чи ноутбук", – додали в Мінцифрі.

Після отримання послуги всі результати зберігаються на порталі Дія. Заповнені заяви про подання декларацій, звітів автоматично передаються відповідним органам державної влади без вашого додаткового залучення.

Які вже послуги для бізнесу є в Дії

Сервіс е-Підприємець доступний для повнолітніх українців, які хочуть зареєструвати підприємство або розширити напрям чи діяльність. Скористатися послугою зможуть усі дійсні чи майбутні власники кафе, салонів краси, точок продажу та інших сфер бізнесу.

На порталі та у застосунку Дія вже доступні послуги для бізнесу, якими користуються українці. Зокрема це:

автоматична реєстрація ФОП та ТОВ. Заповнення заяви триває 10 хвилин;

швидка реєстрація ТОВ у разі подання заяви, що відповідає всім умовам;

сплата податків онлайн через смартфон;

єДекларація, що заміняє 374 види різних дозвільних документів – ліцензії, сертифікати, посвідчення, рішення, висновки або дозволи;

єРобота, де можна подати заяву про грантову програму від уряду;

довідка про доходи;

будівельні онлайн-послуги, що дозволяють почати будівництво чи ввести в експлуатацію нерухомість;

Дія.Підпис, що дає змогу підписувати документи "одним кліпанням очима";

шеринг документів;

валідація документів для перевірки віку або імені клієнта;

Дія.QR – QR-коди для підприємців.

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