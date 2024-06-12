В Дии запустили новый сервис: как е-Предприниматель поможет открыть бизнес "под ключ"

Украина цифровизирует услуги и документы, которые ранее были исключительно бумажными. Сначала в Дии появились аналоги бумажных документов и ковид-сертификаты, возможность открыть и закрыть ФЛП. Военнообязанные в 2024 году также должны получить возможность создать электронный военный билет в приложении Резерв+. Теперь цифровизируются и услуги для предпринимателей.

Минцифра представила новый сервис на портале Дия – е-Предприниматель. 24 Канал объясняет, как это дает возможность открыть собственное дело онлайн и сколько это занимает времени.

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Открыть дело за 15 – 40 минут

12 июня Минцифра запустила сервис е-Предприниматель на портале Дия. Он объединяет 10 услуг для бизнеса в одном заявлении, которые позволяют открыть собственное дело или расширить бизнес. Отныне для этого нужно всего 15 – 40 минут, утверждают в министерстве.

В Дии уже доступны десятки услуг для предпринимателей – от быстрой автоматической регистрации бизнеса до подачи декларации. Теперь запускаем новый революционный сервис - е-Предприниматель. За несколько минут можно получить все необходимые документы как для открытия, так и для развития имеющегося бизнеса: оформить ФОП, зарегистрировать ООО, открыть счет в банке и получить другие сопутствующие услуги. Мы уже провели успешный бета-тест сервиса, и теперь им может воспользоваться каждый действующий или будущий предприниматель,

– отметил вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров.

Какие услуги предоставляет е-Предприниматель

е-Предприниматель – это возможность открыть бизнес "под ключ" без походов в госорганы и часов в очередях, говорят в Минцифре. Можно как запустить новый бизнес с нуля с е-Предпринимателем, так и расширить деятельность.

После авторизации на портале Дия надо выбрать нужные услуги – сразу все 10 или несколько, нужных вам именно сейчас:

государственная регистрация ФОП;

государственная регистрация изменений в сведения о ФОП, содержащиеся в ЕГР;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

государственная регистрация создания ООО на основании модельного устава;

государственная регистрация перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;

подача вакансий;

регистрация или переход на упрощенную систему налогообложения

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

открытие банковского счета.

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Для каких бизнесов заработает

В Эстонии уже 20 лет диджитализируют цифровые услуги, в частности там есть электронные выборы, на которых граждане могут проголосовать с любого удобного места с помощью компьютера и специального кардридера и ID-карты. Также Эстония должна была запустить приложение mRiik на базе Дії, однако отменила эти планы и передала разработку местной компании. Еще один электронный сервис – для предпринимателей-иностранцев - работает в Эстонии с 2014 года. Это электронное резидентство.Программа позволяет неэстонцам получать доступ к местным сервисам – регистрации предприятий или банковских услуг. Электронный резидент получает смарткарту, с помощью которой может подписывать электронные документы.

Система е-Предприниматель предложит пользователю наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса – для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ, а подробный опросник уточнит эти наборы.

Например, вы хотите открыть еще одну кофейню. Для этого в случае аренды или приобретения готового помещения достаточно будет получить услугу по регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности,

– объяснили в министерстве.

Можно также получить услуги представления информации о вакансиях для поиска баристы и открытия банковского счета, если пользователь планирует вести отдельную точку на отдельном счете.

"Раньше для этого нужно было ходить в несколько госучреждений, в частности в Госпродпотребслужбу и ГСЧС, чтобы получить каждую из услуг. И весь процесс занимал от нескольких дней до месяца. Сейчас нужно всего несколько минут и смартфон или ноутбук", – добавили в Минцифре.

После получения услуги все результаты сохраняются на портале Дия. Заполненные заявления о представлении деклараций, отчетов автоматически передаются соответствующим органам государственной власти без вашего дополнительного привлечения.

Какие уже услуги для бизнеса есть в Дии

Сервис е-Предприниматель доступен для совершеннолетних украинцев, которые хотят зарегистрировать предприятие или расширить направление или деятельность. Воспользоваться услугой смогут все действительные или будущие владельцы кафе, салонов красоты, точек продаж и других сфер бизнеса.

На портале и в приложении Дия уже доступны услуги для бизнеса, которыми пользуются украинцы. В частности это:

автоматическая регистрация ФОП и ООО. Заполнение заявления длится 10 минут;

быстрая регистрация ООО в случае подачи заявления, что соответствует всем условиям;

уплата налогов онлайн через смартфон;

еДекларация, что заменяет 374 вида различных разрешительных документов – лицензии, сертификаты, удостоверения, решения, выводы или разрешения;

еРабота, где можно подать заявление о грантовой программе от правительства;

справка о доходах;

строительные онлайн-услуги, позволяющие начать строительство или ввести в эксплуатацию недвижимость;

Дія.Підпис, что позволяет подписывать документы "одним морганием глазами";

шеринг документов;

валидация документов для проверки возраста или имени клиента;

Дія.QR – QR-коды для предпринимателей.

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