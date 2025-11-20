Нова закономірність: експерти розібрали жорстоку тактику російських обстрілів

Росія продовжує криваві та терористичні обстріли України. 19 листопада країна-агресор здійснила чергову масовану атаку, внаслідок якої загинуло 26 людей, з них троє – діти.

Росіяни поцілили крилатою ракетою Х-101 у багатоповерхівку в Тернополі. Авіаексперти та військові оглядачі спеціально для 24 Каналу розібрали тактику нічних обстрілів по Україні, зауваживши цікаву закономірність, та пояснили, чи є спосіб зупинити страшні атаки.

Що нового з'явилося у тактиці російських ударів?

Терористичні дії з боку Росії незмінні. Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський додатково зауважив, що окупанти можуть собі дозволити бити дорогими ракетами по житлових кварталах – це один з елементів залякування та примусу до того, щоб Україна здалася.

Практично всі удари відбуваються по цивільних містах й майже всі планові прольоти ракет оминають зони роботи протиповітряної оборони поза містами,

– сказав Храпчинський.

Росіяни спрямовують в міста велику кількість засобів враження для того, щоб ракети влучили або через роботу систем протиповітряної оборони, зокрема падіння уламків, або через велику кількість ракет, яка буде націлена по одному об'єкту, перенавантажить систему ППО та якась одна з ракет буде не помічена.

Нам недостатньо засобів радіолокації, які потрібні для того, щоб більш якісно формувати виявлення і супровід цілей. Тому що умовно ворог може використовувати ракети в тандемному режимі, коли одна ракета летить під іншою, й на засобах радіолокації це виглядає ніби в повітряному просторі один об'єкт. Безумовно, це вводить в оману наші сили радіотехнічного супроводу ракет,

– пояснив авіаексперт.

Росія – це терорист, який активно використовує всі свої засоби ураження для того, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Вже не є важливими удари по стратегічних об'єктах, тому що під ударами переважно енергетика, житлові квартали тощо.

Проте є й хороші новини – Сполучені Штати погодили Україні оновлення деяких систем Patriot, що дозволить збільшити кількість засобів ураження на одній пусковій установці. Водночас виробництво ракет PAC-3 не збільшилось – на місяць близько 54 ракет. Тоді як Росія лише у жовтні використала по Україні 95 ракет "Іскандер М".

Росія навмисно б'є по цивільних: що на це вказує

Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап наголосив, що росіяни реалізують свою стратегію гібридної війни, знищення та створення умов енергетичної блокади для України.

Зараз ворог використовує тактику "випаленої землі". Це щоденні удари по прифронтових системах постачання електроенергії або газу. Мета росіян – регіональна енергетична ізоляція,

– мовив Криволап.

За його словами, основний удар під час атаки 19 листопада був по Бурштинській ТЕС. Це пов'язано з тим, що Бурштинська ТЕС – основний енергетичний хаб з Європи, через який Україна отримує імпорт електроенергії.

Водночас Росія цілеспрямовано атакувала багатоповерховий будинок у Тернополі. До того ж окупанти вдарили не просто ракетою Х-101, вона була з касетним боєприпасом. На фотографії зруйнованого будинку чітко видно дрібні отвори від касетного заряду, які посікли стіни.



Пошкоджений будинок у Тернополі / Фото: Іван Ступак

"Даний тип боєприпасу використовують саме для того, щоб було максимальне враження. Крім цього, ракета, яка влучила у будинок, на підльоті викидувала теплові пастки для того, щоб унеможливити її знищення", – додав авіаційний експерт.

Це свідчить про те, що ракета йшла спеціально для того, щоб вразити цивільний об'єкт, вбити людей, завдати максимальних руйнувань ушкодження.

В останніх російських атаках з'явилася нова закономірність

Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що удар по Києву був приблизно тиждень тому, 14 листопада. Через кілька днів відбулася атака по західних регіонах України.

Ймовірно, згодом може відбутися атака по Дніпру, Кременчуку, Полтаві. Тобто по Придніпровській Україні. Після того знову Київ. Приблизно таку черговість я для себе побачив,

– сказав Попович.

До того ж він зазначив, що Київ ворог атакує дронами та великою кількістю балістичних ракет. Можливо, противник враховує те, що біля столиці можуть бути зосереджені комплекси ЗРК Patriot, котрі здатні збивати балістику, то крилаті ракети Х-101 та "Калібри" переважно атакують інші міста, зокрема Львів та Тернопіль.

Що відомо про обстріл Тернополя?