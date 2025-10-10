Російські удари по критичній інфраструктурі України спричиняють велике навантаження на енергетичну систему. Через це мешканців Тернополя закликали підготуватися до відстуності світла.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Тернопільську ОВА.

До теми Все дуже змінилось: у Центрі досліджень енергетики оцінили готовність України до атак

Чи очікувати відключень світла в Тернополі?

Після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у низці регіонів фіксували пошкодження енергооб'єктів та перебої з електропостачанням.

Зауважте! За інформацією Тернопільобленерго, станом на 16:30 10 жовтня ситуація в області залишається стабільною – жодних вимкнень електроенергії наразі немає.

Водночас енергетики просять жителів бути готовими до можливого введення графіків погодинних відключень у разі відповідного розпорядження від Укренерго.

Фахівці наголошують, що підготовка заздалегідь допоможе спокійно пережити тимчасові перебої з електропостачанням.

Так, мешканцям рекомендують перевірити заряд мобільних телефонів, павербанків та іншої техніки, увімкнути на смартфонах режим енергозбереження, підготувати альтернативні джерела освітлення – ліхтарики, акумуляторні лампи або свічки.

Жителям Тернопільської області радять також зробити невеликий запас питної води та продуктів, які можна зберігати без холодильника.

Не панікуймо, будьмо свідомими й готовими до будь-яких ситуацій. Світло всередині нас – сильніше за будь-яку темряву,

– підкреслили в Тернопільській ОВА.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні після ворожого обстрілу?