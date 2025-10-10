В Тернополе возможны отключения света: власти предупредили о вероятных последствиях атак
- Жителей Тернополя предупредили о возможных отключениях электроэнергии.
- Рекомендуют подготовиться к отсутствию света: проверить заряд техники и подготовить альтернативные источники освещения.
Российские удары по критической инфраструктуре Украины вызывают большую нагрузку на энергетическую систему. Поэтому жителей Тернополя призвали подготовиться к отсутствию света.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую ОГА.
К теме Все очень изменилось: в Центре исследований энергетики оценили готовность Украины к атакам
Ожидать ли отключений света в Тернополе?
После очередной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины в ряде регионов фиксировали повреждения энергообъектов и перебои с электроснабжением.
Обратите внимание! По информации Тернопольоблэнерго, по состоянию на 16:30 10 октября ситуация в области остается стабильной – никаких отключений электроэнергии пока нет.
В то же время энергетики просят жителей быть готовыми к возможному введению графиков почасовых отключений в случае соответствующего распоряжения от Укрэнерго.
Специалисты отмечают, что подготовка заранее поможет спокойно пережить временные перебои с электроснабжением.
Так, жителям рекомендуют проверить заряд мобильных телефонов, павербанков и другой техники, включить на смартфонах режим энергосбережения, подготовить альтернативные источники освещения – фонарики, аккумуляторные лампы или свечи.
Жителям Тернопольской области советуют также сделать небольшой запас питьевой воды и продуктов, которые можно хранить без холодильника.
Не паникуем, будьте сознательными и готовыми к любым ситуациям. Свет внутри нас – сильнее любой темноты,
– подчеркнули в Тернопольской ОГА.
Какова ситуация с электроснабжением в Украине после вражеского обстрела?
В ночь на 10 октября Киев подвергся очередному нападению. Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовиться к вероятным отключениям электроэнергии и водоснабжения.
Сейчас часть жителей столицы остается без света. Аварийные службы работают для возвращения электроэнергии в дома киевлян.
В то же время отключения действуют также в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Специалисты из Центра исследований энергетики утверждают, что большинство энергетических объектов Украины оснащены несколькими уровнями защиты, однако они не выдерживают одновременного попадания двух-трех баллистических ракет в одну цель.
Несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем, а восстановление энергетической инфраструктуры активно продолжается.
Под российским ударом 10 октября оказалась в частности критическая инфраструктура Черкасской области. В результате удара в Каневе повреждены жилые многоэтажки, детский сад и школа, а также сообщается о десяти пострадавших.