Российские удары по критической инфраструктуре Украины вызывают большую нагрузку на энергетическую систему. Поэтому жителей Тернополя призвали подготовиться к отсутствию света.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую ОГА.

Ожидать ли отключений света в Тернополе?

После очередной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины в ряде регионов фиксировали повреждения энергообъектов и перебои с электроснабжением.

Обратите внимание! По информации Тернопольоблэнерго, по состоянию на 16:30 10 октября ситуация в области остается стабильной – никаких отключений электроэнергии пока нет.

В то же время энергетики просят жителей быть готовыми к возможному введению графиков почасовых отключений в случае соответствующего распоряжения от Укрэнерго.

Специалисты отмечают, что подготовка заранее поможет спокойно пережить временные перебои с электроснабжением.

Так, жителям рекомендуют проверить заряд мобильных телефонов, павербанков и другой техники, включить на смартфонах режим энергосбережения, подготовить альтернативные источники освещения – фонарики, аккумуляторные лампы или свечи.

Жителям Тернопольской области советуют также сделать небольшой запас питьевой воды и продуктов, которые можно хранить без холодильника.

Не паникуем, будьте сознательными и готовыми к любым ситуациям. Свет внутри нас – сильнее любой темноты,

– подчеркнули в Тернопольской ОГА.

Какова ситуация с электроснабжением в Украине после вражеского обстрела?