Про це інформує 24 Канал із посиланням на Тернопільську ОВА.
Чи очікувати відключень світла в Тернополі?
Після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у низці регіонів фіксували пошкодження енергооб'єктів та перебої з електропостачанням.
Зауважте! За інформацією Тернопільобленерго, станом на 16:30 10 жовтня ситуація в області залишається стабільною – жодних вимкнень електроенергії наразі немає.
Водночас енергетики просять жителів бути готовими до можливого введення графіків погодинних відключень у разі відповідного розпорядження від Укренерго.
Фахівці наголошують, що підготовка заздалегідь допоможе спокійно пережити тимчасові перебої з електропостачанням.
Так, мешканцям рекомендують перевірити заряд мобільних телефонів, павербанків та іншої техніки, увімкнути на смартфонах режим енергозбереження, підготувати альтернативні джерела освітлення – ліхтарики, акумуляторні лампи або свічки.
Жителям Тернопільської області радять також зробити невеликий запас питної води та продуктів, які можна зберігати без холодильника.
Не панікуймо, будьмо свідомими й готовими до будь-яких ситуацій. Світло всередині нас – сильніше за будь-яку темряву,
– підкреслили в Тернопільській ОВА.
Яка ситуація з електропостачанням в Україні після ворожого обстрілу?
У ніч на 10 жовтня Київ зазнав чергового нападу. Мер Віталій Кличко закликав мешканців столиці підготуватися до ймовірних відключень електроенергії та водопостачання.
Наразі частина мешканців столиці залишається без світла. Аварійні служби працюють для повернення електроенергії в домівки киян.
Водночас відключення діють також у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Фахівці з Центру досліджень енергетики стверджують, що більшість енергетичних об'єктів України оснащені кількома рівнями захисту, однак вони не витримують одночасного влучання двох-трьох балістичних ракет в одну ціль.
Попри складну ситуацію, вона залишається під контролем, а відновлення енергетичної інфраструктури активно триває.
Під російським ударом 10 жовтня опинилася зокрема критична інфраструктура Черкащини. Внаслідок удару в Каневі пошкоджено житлові багатоповерхівки, дитячий садок і школу, а також повідомляється про десятьох постраждалих.