Про це інформує 24 Канал із посиланням на Тернопільську ОВА.

До теми Все дуже змінилось: у Центрі досліджень енергетики оцінили готовність України до атак

Чи очікувати відключень світла в Тернополі?

Після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у низці регіонів фіксували пошкодження енергооб'єктів та перебої з електропостачанням.

Зауважте! За інформацією Тернопільобленерго, станом на 16:30 10 жовтня ситуація в області залишається стабільною – жодних вимкнень електроенергії наразі немає.

Водночас енергетики просять жителів бути готовими до можливого введення графіків погодинних відключень у разі відповідного розпорядження від Укренерго.

Фахівці наголошують, що підготовка заздалегідь допоможе спокійно пережити тимчасові перебої з електропостачанням.

Так, мешканцям рекомендують перевірити заряд мобільних телефонів, павербанків та іншої техніки, увімкнути на смартфонах режим енергозбереження, підготувати альтернативні джерела освітлення – ліхтарики, акумуляторні лампи або свічки.

Жителям Тернопільської області радять також зробити невеликий запас питної води та продуктів, які можна зберігати без холодильника.

Не панікуймо, будьмо свідомими й готовими до будь-яких ситуацій. Світло всередині нас – сильніше за будь-яку темряву,
– підкреслили в Тернопільській ОВА.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні після ворожого обстрілу?

  • У ніч на 10 жовтня Київ зазнав чергового нападу. Мер Віталій Кличко закликав мешканців столиці підготуватися до ймовірних відключень електроенергії та водопостачання.

  • Наразі частина мешканців столиці залишається без світла. Аварійні служби працюють для повернення електроенергії в домівки киян.

  • Водночас відключення діють також у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

  • Фахівці з Центру досліджень енергетики стверджують, що більшість енергетичних об'єктів України оснащені кількома рівнями захисту, однак вони не витримують одночасного влучання двох-трьох балістичних ракет в одну ціль.

  • Попри складну ситуацію, вона залишається під контролем, а відновлення енергетичної інфраструктури активно триває.

  • Під російським ударом 10 жовтня опинилася зокрема критична інфраструктура Черкащини. Внаслідок удару в Каневі пошкоджено житлові багатоповерхівки, дитячий садок і школу, а також повідомляється про десятьох постраждалих.