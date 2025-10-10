Про це інформує 24 Канал із посиланням на Тернопільську ОВА.

До теми Все дуже змінилось: у Центрі досліджень енергетики оцінили готовність України до атак

Чи очікувати відключень світла в Тернополі?

Після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у низці регіонів фіксували пошкодження енергооб'єктів та перебої з електропостачанням.

Зауважте! За інформацією Тернопільобленерго, станом на 16:30 10 жовтня ситуація в області залишається стабільною – жодних вимкнень електроенергії наразі немає.

Водночас енергетики просять жителів бути готовими до можливого введення графіків погодинних відключень у разі відповідного розпорядження від Укренерго.

Фахівці наголошують, що підготовка заздалегідь допоможе спокійно пережити тимчасові перебої з електропостачанням.

Так, мешканцям рекомендують перевірити заряд мобільних телефонів, павербанків та іншої техніки, увімкнути на смартфонах режим енергозбереження, підготувати альтернативні джерела освітлення – ліхтарики, акумуляторні лампи або свічки.

Жителям Тернопільської області радять також зробити невеликий запас питної води та продуктів, які можна зберігати без холодильника.

Не панікуймо, будьмо свідомими й готовими до будь-яких ситуацій. Світло всередині нас – сильніше за будь-яку темряву,

– підкреслили в Тернопільській ОВА.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні після ворожого обстрілу?