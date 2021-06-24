Головні новини 24 червня: обшуки у Медведчука, олігархи під санкціями

СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ і до мами Оксани Марченко. Олігархи Дмитро Фірташ та Павло Фукс відтепер офіційно під санкціями РНБО. Літак авіакомпанії SkyUp вимушено повернувся до "Борисполя" після зльоту. Колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета хочуть оголосити в міжнародний розшук. Такими були головні новини 24 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ та додому до мами Марченко

СБУ влаштувала обшуки у Медведчука

Джерело: 24 канал

Співробітники Служби безпеки України влаштували кілька обшуків у будівлях, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Так, правоохоронці навідалися:

в офіс ОПЗЖ, співголовою якої є Медведчук;

у будинок мами Оксани Марченко, тобто до тещі кума Путіна;

у будинок самого Медведчука у Києві.

Відомо, що слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії у межах кримінального провадження проти лідера ОПЗЖ. Правоохоронці шукали докази його державної зради.

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Зауважимо, обшуки вдома у парламентаря проводять не вперше. 11 травня СБУ вже навідувалася у будинок на вулиці Монтажників. Тоді охорона Медведчука довгий час не впускала силовиків у середину.

Варто нагадати, що 13 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Раніше він та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції за звинуваченням у фінансуванні терористів.

Правоохоронці прийшли з обшуками до Медведчука / Фото PavlovskyNews

Фірташ та Фукс – під санкціями РНБО

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про накладання персональних санкцій на олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Які обмеження ввели проти олігархів

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів , польотів та перевезень територією України;

, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації , оренді державного майна;

, оренді державного майна; заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Фірташ потрапив "під удар" через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про постачання сировини на військові підприємства Росії.

Натомість причиною санкцій проти Фукса стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

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Санкційний список України поповнився

24 червня було доволі продуктивним для Зеленського, адже він підписав низку указів, якими наклав санкції на:

так звані ЗМІ, підприємства і підрозділи бойовиків на Донбасі;

оточення очільника Кремля Володимира Путіна.

Вимушена посадка SkyUp у Києві

Джерело: 24 канал

На борту літака української авіакомпанії SkyUp виникла позаштатна ситуація. Через це екіпаж лайнера ухвалив рішення вимушено посадити літак.

Що трапилося на борту

Літак Київ – Батумі вилетів з "Борисполя" 24 червня об 11:49. Але за 40 хвилин був змушений повернутися в аеропорт вильоту. Все через технічну несправність. Що саме трапилося на борту – наразі невідомо, інцидент розслідують технічні спеціалісти.



Траєкторія руху літака SkyUp / Фото Flightradar

Пасажири у безпеці

В авіакомпанії в коментарі 24 каналу зазначили, що літак повернули згідно з міжнародними правилами. Посадка Boeing 737-900ER пройшла у звичайному режимі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пасажири, які вже мали б приземлитися у Батумі, перебувають у безпеці та мають вилетіти найближчим часом іншим літаком.

Дубілета хочуть оголосити у міжнародний розшук

Boeing 737-900ER, із яким трапився інцидент, українська авіакомпанія взяла у лізинг у жовтні 2019. Сам літак є відносно новим. Його випустили у 2008 році.

Джерело: "Новое время"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила Інтерпол оголосити колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Як розповів виконувач обов'язків керівника відомства Максим Грищук, відповідний запит до Інтерполу надіслала Спеціалізована антикорупційна комісія.

Зауважимо, що Україна оголосила Дубілета в розшук ще наприкінці березня. Він заявив, що перебуває в Ізраїлі та нібито не ховається від слідства. Попри це, ексголова "Приватбанку" нібито не може повернутися в Україну.

У червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував Дубілета.

У чому звинувачують Дубілета

У грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, топпосадовці виплатили на користь пов'язаної з банком компанії понад 136,89 мільйона гривень банку. Зробили це на підставі фальшивих документів.

Справа стосується страхової компанії "Ингосстрах". Серед підозрюваних, окрім Дубілета, фігурує колишній перший заступник голови Володимир Яценко та Олена Бичихіна, екскерівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління в пов'язаній страховій компанії.

У березні 2021 року у справі "Приватбанку" оголосили ще 3 підозри по іншому епізоду, який стосується розтрати 8,2 мільярда гривень.

Кіркоров потрапив у "чорний список" Мінкульту

Джерело: Міністерство культури України

Співак і продюсер з Росії Філіп Кіркоров відтепер перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ.

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Як пояснили у Міністерстві культури й інформаційної політики України, 11 червня вони отримали лист від СБУ. У ньому мовилося про включення артиста Філіпа Бедросовича Кіркорова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Офіційно російський співак потрапив до "чорного списку" 22 червня. Водночас у міністерстві наголосили, що не вони вирішують, хто потрапляє до списку. Процедура внесення до нього тих чи інших осіб "автоматична".

Варто додати, що Філіп Кіркоров неодноразово підтримував окупацію Росією Криму. А ще й регулярно їздить туди в обхід українського законодавства. І при цьому досі Кіркоров залишається народним артистом України.