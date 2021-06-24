Обшуки вдома у Медведчука

Слідчі дії нібито відбуваються у будинку на вулиці Монтажників, де Медведчук живе зі своєю сім'єю. Правоохоронці прийшли додому до кума Путіна ще о 7 годині ранку.

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Охоронці розповіли, що станом на 11:50 силовики ще не виходили з будинку.

Працівники Служби безпеки охороняють територію. Вони нібито чергують у бусі та на балконі.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями для підтвердження інформації.

СБУ вдома у тещі Медведчука

Зранку 24 червня правоохоронці також проводили обшуки у партійному офісі "Опозиційної платформи – За життя" та вдома у тещі Медведчука. У СБУ підтверджували, що проводять слідчі дії у межах кримінальної справи проти нардепа, однак жодних деталей та того, де саме відбуваються обшуки, правоохоронці не назвали.

Зауважимо, обшуки вдома у парламентаря проводять не вперше. 11 травня СБУ вже навідувалася у будинок на вулиці Монтажників. Тоді охоронці довгий час не впускали силовиків у середину.

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