Доля безвізу, відставка мера Запоріжжя, роковини Бабиного Яру: головні новини 29 вересня

Низка ЗМІ повідомили, що Євросоюз може скасувати безвіз через зловживання з боку України. Олексій Любченко може стати наступним прем'єром. Мер Запоріжжя йде у відставку. У поїзді Укрзалізниці пасажир чіплявся до відомої ілюстраторки зі Львова Надії Кушнір. В Україні відзначили роковини трагедії у Бабиному Яру. Такими були головні новини 29 вересня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 29 вересня:

Безвіз України з ЄС

Джерело: 24 канал

Низка європейських ЗМІ повідомили, що Євросоюз може скасувати безвіз через зловживання. У своїх повідомленнях медіа посилалися на внутрішній документ, який начебто підписали 4 країни ЄС. Доля безвізу висіла на волосині у країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові і Україні.

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Відповідно до документа, Німеччина, Франція та Італія останнім часом розчаровані через, на їхню думку, зловживання безвізом. У документі пишуть про зростання "правопорушень, які пов'язані з несанкціонованим проживанням" громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Також там йдеться про зростання протягом останніх 3 місяців на понад 50% клопотань про надання притулку від громадян Грузії у порівнянні з тим же періодом у 2019 році, до пандемії COVID-19.

Що на це відповіли в українському МЗС

У коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко зазначив: хвилюватися щодо безвізу не варто, адже для цього немає ґрунтовних причин. Дипломат наголосив, що Україна не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

Ніколенко також пояснив, що Європейська комісія вже проаналізувала виконання вимог візової лібералізації різними країнами за 2020 рік та першу половину 2021. У звіті, який опублікували на початку серпня, дотримання відповідних критеріїв Україною там оцінили позитивно.

Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства,

– додав він.

Таку ж реакцію мав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він запевнив, що скасування безвізу для України – це лише фейк ЗМІ.

Любченко може стати прем'єром

Джерело: 24 канал

Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри України. Як повідомили джерела 24 каналу, чинний міністр економіки та віцепрем'єр може замінити Дениса Шмигаля на посаді вже незабаром. Йдеться про зміну Кабміну до кінця жовтня.



Любченка можуть призначити до кінця жовтня / Фото Інтерфаксу

Джерела зазначають, що для команди "слуг" зараз надважливий етап, оскільки залишається 2 роки до виборів. Тому, мовляв, призначення нового прем'єра та уряду, це не просто про ефективність, це історія вже до виборів в парламент.

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Кадрові зміни в уряді

Інформацію про те, що в уряді Дениса Шмигаля будуть кадрові зміни, ЗМІ поширюють від літа.

Наразі мовиться про відставку одразу кількох міністрів. У ЗМІ припускають, що це глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку 2021 року.

Мер Запоріжжя повідомив про відставку

У пресслужбі Олексія Любченка поки інформацію не коментували. Редакція 24 каналу звернулась із відповідним запитом у Міністерство економіки.

Джерело: фейсбук Володимира Буряка

Володимир Буряк – міський голова Запоріжжя – повідомив, що йде у відставку зі своєї посади. У своєму фейсбуці він написав, що подав відповідну заяву. Як пояснив, причина цьому – стан здоров'я і заклик лікарів подбати про себе.

Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще декілька обстежень,

– написав Буряк.

Володимир Буряк зауважив, що Запоріжжя він не покидатиме, як і політичної діяльності. За його словами, він продовжуватиме справу своєї партії "Єднання".



Йти з політики Володимир Буряк не збирається / Фото з його фейсбуку

Водночас екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі написав, що пояснення Буряка не збігається із реальною причиною. Мовляв, за його інформацією, справжня причина відставки – конфлікт з більшістю в міській раді. Серед підстав те, що сесії міськради не збиралися вже тривалий час.

Рада проголосувала того ж вечора

Увечері 29 вересня Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера. Відставили міського голову 45 голосами депутатів. Проти проголосували лише 2, утрималися ще 3.

Повноваження міського голови поклали на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.

Скандал зі спробою зґвалтування у потязі

Джерело: фейсбук Надії Кушнір

Відома ілюстраторка і авторка проєкту "Гусь" Надія Кушнір повідомила, що її намагалися зґвалтувати у потязі. Вона їхала у вагоні типу СВ, коли раптом до неї почав чіплятися чоловік. Жінка почала кричати і після того пасажир відійшов від неї.

Я розвернулася до стінки. Він закрив двері, стягнув з мене ковдру. Сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися,

– розповіла Надія.

Ілюстраторка схопила свої документи та сумку та вибігла по допомогу до провідниці. Однак, за її словами, працівниця вагону обурилася, чому пасажирка не зразу про все розповіла. Після того львів'янку переселили в інше купе.

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На допис ілюстраторки відреагував керівник з комунікацій пасажирської філії Укрзалізниці Олександр Шевченко. Він попросив пасажирку уточнити деталі поїздки, аби провести аналіз дій співробітників поїзної бригади. Шевченко пообіцяв, що УЗ пришвидшить обладнання вагонів відеоспостереженням та можливість бачити, якої статі пасажир при купівлі квитка онлайн.

Опісля розголосу у ЗМІ, Надія Кушнір видалила свій пост у соцмережах. За словами львів'янки, її почали штурмувати ЗМІ із проханням прокоментувати ситуацію.

Роковини Бабиного Яру

80 років тому – 29 вересня 1941 – року в урочищі Бабин Яр на Київщині почалися масові розстріли. За кілька днів у Бабиному Яру життя відібрали у десятків тисяч людей – жінок, чоловіків та навіть дітей. За декілька днів наприкінці вересня 1941 року у Бабиному Яру розстріляли понад 33 тисячі людей. Це одна з наймасовіших страт часів Другої світової війни. Знищення людей тут продовжувалось і до 1943 року.

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У низці міст 29 вересня пройшли пам'ятні заходи. Так, у Києві Володимир Зеленський поклав квіти до меморіалу тисяч невинно вбитих жертв у Бабиному Яру. Президент України підкреслив, що ця трагедія ніколи не повинна повторитися.

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